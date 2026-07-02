https://crimea.ria.ru/20260702/v-pyatnitsu-na-azs-sevastopolya-budut-zapravlyat-po-qr-kodam-1157351040.html

В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам

В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам

3 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T21:50

2026-07-02T21:50

2026-07-02T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, коды севастопольцы смогут получить сегодня в 22:10, а использовать – завтра в период с 09:00 до 21:00. Персональный QR-код дает право приобрести 20 литров конкретной марки топлива только для определенной машины и только при предъявлении этого кода.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:QR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублейБензин в Крыму: как проверить качество топлива

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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