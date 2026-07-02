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В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам
В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам
3 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:50
2026-07-02T21:50
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
qr-коды на топливо в севастополе
новости севастополя
азс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, коды севастопольцы смогут получить сегодня в 22:10, а использовать – завтра в период с 09:00 до 21:00. Персональный QR-код дает право приобрести 20 литров конкретной марки топлива только для определенной машины и только при предъявлении этого кода.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:QR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублейБензин в Крыму: как проверить качество топлива
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, новости севастополя, азс
В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам

В Севастополе 3 июля продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам

21:50 02.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена", – сообщил он в МАКС.

По его информации, коды севастопольцы смогут получить сегодня в 22:10, а использовать – завтра в период с 09:00 до 21:00. Персональный QR-код дает право приобрести 20 литров конкретной марки топлива только для определенной машины и только при предъявлении этого кода.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым
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