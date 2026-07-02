https://crimea.ria.ru/20260702/v-pravitelstve-rf-sozdali-opershtab-po-borbe-s-kibermoshennichestvom-1157348454.html

В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T20:33

2026-07-02T20:33

2026-07-02T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детейВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество