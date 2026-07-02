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В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:33
2026-07-02T20:33
новости
правительство россии
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детейВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, правительство россии, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством создали в правительстве России

20:33 02.07.2026
 
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Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"Создание оперштаба – одна из системных инициатив, направленная на борьбу с кибермошенниками. Реализуемые правительством меры уже дают результат - на 31% снизилось число преступлений с использованием информационных технологий за первые пять месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.
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