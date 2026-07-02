https://crimea.ria.ru/20260702/v-pravitelstve-rf-sozdali-opershtab-po-borbe-s-kibermoshennichestvom-1157348454.html
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:33
2026-07-02T20:33
2026-07-02T20:33
новости
правительство россии
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/28/1114442835_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_70ed1fb2de866d717b857d398d18f52e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детейВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/28/1114442835_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_b7b0d270875c3146d9fec33729519028.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, правительство россии, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
Оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством создали в правительстве России