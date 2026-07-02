https://crimea.ria.ru/20260702/v-pogone-za-benzinom-dvoe-sevastopoltsev-otdali-moshennikam-90-tysyach-rubley-1157334301.html

В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей

В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей

Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T13:13

2026-07-02T13:13

2026-07-02T13:13

севастополь

новости севастополя

мошенничество

умвд россии по севастополю

бензин

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города.По данным ведомства, мужчина и женщина нашли в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже бензина по выгодной цене и перевели по требованию "продавцов" полную предоплату.В ведомстве предупредили: при покупке любых товаров через интернет никогда не следует переводить предоплату неизвестным лицам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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