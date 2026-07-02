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В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:13
2026-07-02T13:13
2026-07-02T13:13
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новости севастополя
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умвд россии по севастополю
бензин
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города.По данным ведомства, мужчина и женщина нашли в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже бензина по выгодной цене и перевели по требованию "продавцов" полную предоплату.В ведомстве предупредили: при покупке любых товаров через интернет никогда не следует переводить предоплату неизвестным лицам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, умвд россии по севастополю, бензин, дефицит топлива в крыму
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
Двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей "за бензин"