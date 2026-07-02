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В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:13
2026-07-02T13:13
севастополь
новости севастополя
мошенничество
умвд россии по севастополю
бензин
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города.По данным ведомства, мужчина и женщина нашли в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже бензина по выгодной цене и перевели по требованию "продавцов" полную предоплату.В ведомстве предупредили: при покупке любых товаров через интернет никогда не следует переводить предоплату неизвестным лицам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, умвд россии по севастополю, бензин, дефицит топлива в крыму
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей

Двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей "за бензин"

13:13 02.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин. Об этом сообщили в полиции города.
По данным ведомства, мужчина и женщина нашли в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже бензина по выгодной цене и перевели по требованию "продавцов" полную предоплату.
Так, 33-летняя девушка перечислила аферистам 5,5 тысяч рублей, но вместо обещанного топлива получила тишину в чате — "поставщик" исчез сразу после получения денег. 32-летний мужчина оказался еще более легкомысленным — он лишился 83 тысяч рублей, пытаясь приобрести бензин онлайн", - рассказали в УМВД..
В ведомстве предупредили: при покупке любых товаров через интернет никогда не следует переводить предоплату неизвестным лицам.
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Автомобильная заправка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
09:18
Где в Севастополе есть бензин в свободной продаже
 
СевастопольНовости СевастополяМошенничествоУМВД России по СевастополюБензинДефицит топлива в Крыму
 
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