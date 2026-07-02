https://crimea.ria.ru/20260702/v-krymu-vynesli-prigovor-vinovniku-smertelnogo-dtp-1157344675.html

В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В Крыму вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека, в том числе грудной ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T17:01

2026-07-02T17:01

2026-07-02T17:01

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека, в том числе грудной ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."Житель Красногвардейского района в конце сентября 2025 года, управляя автомобилем Nissan, двигался по автодороге Нижнегорский - Белогорск, где пересек сплошную полосу для обгона. Заметив автомобиль ВАЗ, который двигался во встречном направлении, для предотвращения ДТП начал изменять направление движения, смещаясь в сторону левой обочины, где произошло столкновение этих автомобилей", - рассказали в надзорном ведомстве.В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и его пассажир – младенец. Еще один ребенок получил тяжелые травмы.Суд приговорил виновного к 4 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 2,5 года.Ранее сообщалось, что в результате ДТП два человека погибли, четверо пострадали. Авария произошла в районе села Жемчужина. Погибли 32-летний водитель ВАЗа и месячный ребенок. Пострадали 28-летняя женщина, 2-летний и 4-летний дети – пассажиры ВАЗа, а также 47-летний водитель иномарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочьТрое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на КубаниСтрашное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, приговор, происшествия, крым, новости крыма, прокуратура республики крым