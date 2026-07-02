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В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей
В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей
В Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:04
2026-07-02T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, пенсионер, житель города Саки, стал жертвой телефонных аферистов. На протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Незнакомцы сообщили мужчине, что деньги на его вкладе необходимо задекларировать, иначе эти средства могут перейти в собственность государства. Злоумышленники убедили мужчину обналичить накопления и передать их курьеру под предлогом проверки.Пенсионер снял со счета в банке 2,4 миллиона рублей, положил их в пакет и оставил в указанном мошенниками месте, под одним из столбов. Направившись домой, мужчина обернулся и увидел, что к условленному месту подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный и забрал сверток с наличностью. Лишь наутро потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность курьера. Им оказался 38-летний житель Ростова-на-Дону. Полицейские задержали его на выезде из Крыма. При осмотре автомобиля мужчины под обшивкой в багажном отсеке оперативники обнаружили пакет с деньгами пенсионера.На допросе пособник мошенников признал свою вину и пояснил, что предложение о сомнительной подработке получил в одном из интернет-сообществ. По указанию нанимателя он прибыл в Саки для получения пакета с деньгами, которые должен был доставить в Ростовскую область и перечислить на указанный ему банковский счет. За выполнение поручения задержанному обещали вознаграждение в размере 136 тысяч рублей.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, а изъятые у него деньги возвращены законному владельцу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублейБорьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детейКрымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, саки, мвд по республике крым, ростов-на-дону, происшествия, телефон, мошенничество
В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей

Полицейские Крыма вернули пенсионеру похищенные курьером мошенников 2,4 млн рублей

15:04 02.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как рассказали в ведомстве, пенсионер, житель города Саки, стал жертвой телефонных аферистов. На протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Незнакомцы сообщили мужчине, что деньги на его вкладе необходимо задекларировать, иначе эти средства могут перейти в собственность государства. Злоумышленники убедили мужчину обналичить накопления и передать их курьеру под предлогом проверки.
Пенсионер снял со счета в банке 2,4 миллиона рублей, положил их в пакет и оставил в указанном мошенниками месте, под одним из столбов. Направившись домой, мужчина обернулся и увидел, что к условленному месту подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный и забрал сверток с наличностью. Лишь наутро потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность курьера. Им оказался 38-летний житель Ростова-на-Дону. Полицейские задержали его на выезде из Крыма. При осмотре автомобиля мужчины под обшивкой в багажном отсеке оперативники обнаружили пакет с деньгами пенсионера.
На допросе пособник мошенников признал свою вину и пояснил, что предложение о сомнительной подработке получил в одном из интернет-сообществ. По указанию нанимателя он прибыл в Саки для получения пакета с деньгами, которые должен был доставить в Ростовскую область и перечислить на указанный ему банковский счет. За выполнение поручения задержанному обещали вознаграждение в размере 136 тысяч рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, а изъятые у него деньги возвращены законному владельцу.
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Новости КрымаСакиМВД по Республике КрымРостов-на-ДонуПроисшествияТелефонМошенничество
 
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