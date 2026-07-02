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В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:54
2026-07-02T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность

15:54 02.07.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьСрочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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