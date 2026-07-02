https://crimea.ria.ru/20260702/v-krymu-chetyre-goroda-i-tri-rayona-polnostyu-obestocheny-1157322458.html

В Крыму четыре города и три района полностью обесточены

В Крыму четыре города и три района полностью обесточены - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Крыму четыре города и три района полностью обесточены

В Крыму четыре города и три района полностью обесточены в результате нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:48

2026-07-02T09:48

2026-07-02T10:00

отключение электроэнергии в крыму

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срочные новости крыма

крым

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города и три района полностью обесточены в результате нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: ТВ связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". льных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам, подчеркнул Гоцанюк.ТТакже в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". Накануне графики подачи света были введены в пяти городах и 10 районах Крыма. Кроме того, в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети.сКак сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город Саки на западе Крыма на весь день останется без светаВ четырех районах Крыма запустили аварийный роумингВ Алуште вводят веерные отключения света

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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