Рейтинг@Mail.ru
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/v-krymu-chetyre-goroda-i-tri-rayona-polnostyu-obestocheny-1157322458.html
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены в результате нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:48
2026-07-02T10:00
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
срочные новости крыма
крым
юрий гоцанюк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_27b7f4dd8699445e5a0c07b3b2e774a2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города и три района полностью обесточены в результате нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: ТВ связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". льных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам, подчеркнул Гоцанюк.ТТакже в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". Накануне графики подачи света были введены в пяти городах и 10 районах Крыма. Кроме того, в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети.сКак сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город Саки на западе Крыма на весь день останется без светаВ четырех районах Крыма запустили аварийный роумингВ Алуште вводят веерные отключения света
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_301:0:1186:664_1920x0_80_0_0_d73432ae41b7a5d9ca0ead045762bcc6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, крым, юрий гоцанюк
В Крыму четыре города и три района полностью обесточены

В Крыму четыре города и три района полностью обесточены из-за внешнего воздействия

09:48 02.07.2026 (обновлено: 10:00 02.07.2026)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города и три района полностью обесточены в результате нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях:
  • г. Армянск;
  • г. Красноперекопск;
  • г. Джанкой и Джанкойский район;
  • г. Евпатория и городской округ;
  • Черноморский район;
  • Сакский район.
ТВ связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". льных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам, подчеркнул Гоцанюк.Т
Также в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа".
Накануне графики подачи света были введены в пяти городах и 10 районах Крыма. Кроме того, в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети.с
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света
В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг
В Алуште вводят веерные отключения света
 
Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымЮрий Гоцанюк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Пять областей обесточены на Украине
12:18В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
12:11Причастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговор
12:01Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео
11:46Что означает готовность Украины продать скифское золото Крыма
11:32Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области
11:13Рекордные пятна на Солнце – к Земле идет магнитный шторм
11:05Посольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотники
10:59Сменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет
10:47В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года
10:40Феодосия осталась без воды
10:33Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
10:18Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни
10:12Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point
09:52Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева
09:48В Крыму четыре города и три района полностью обесточены
09:47Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ
09:41Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге
09:30ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
09:18Где в Севастополе есть бензин в свободной продаже
Лента новостейМолния