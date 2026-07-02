https://crimea.ria.ru/20260702/v-kremle-prokommentirovali-massirovannyy-udar-armii-rf-po-ukraine-1157332730.html

В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине

В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:18

2026-07-02T12:18

2026-07-02T12:18

дмитрий песков

россия

украина

новости сво

удары по украине

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_93:328:3150:2048_1920x0_80_0_0_d8d89cd52fd6ad1a6931a26e9c4405bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он уточнил, что речь идет о телефонном докладе, и добавил при этом, что Путин проводит личные встречи с Герасимовым практически на ежедневной основе, но обычно эти встречи не освещаются телевидением.Представитель Кремля также заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.Комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России, он заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей.Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку УкраиныУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииКогда закончится СВО – мнение военного эксперта

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости