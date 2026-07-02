https://crimea.ria.ru/20260702/v-kremle-prokommentirovali-massirovannyy-udar-armii-rf-po-ukraine-1157332730.html
В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:18
2026-07-02T12:18
2026-07-02T12:18
дмитрий песков
россия
украина
новости сво
удары по украине
вооруженные силы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_93:328:3150:2048_1920x0_80_0_0_d8d89cd52fd6ad1a6931a26e9c4405bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он уточнил, что речь идет о телефонном докладе, и добавил при этом, что Путин проводит личные встречи с Герасимовым практически на ежедневной основе, но обычно эти встречи не освещаются телевидением.Представитель Кремля также заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.Комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России, он заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей.Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку УкраиныУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииКогда закончится СВО – мнение военного эксперта
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_0:358:2253:2048_1920x0_80_0_0_fa85b0fdd64f5d93a6d61cc5bce6786f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости
В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
Герасимов доложил Путину об ответном ударе ВС РФ по военным объектам в Киеве - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Утром сегодня во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что речь идет о телефонном докладе, и добавил при этом, что Путин проводит личные встречи с Герасимовым практически на ежедневной основе, но обычно эти встречи не освещаются телевидением.
Представитель Кремля также заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.
"Что касается дискуссий вокруг того, как ее (безопасность - ред.) обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, весьма решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае", - сказал Песков.
Комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России, он заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей.
Ранее в Минобороны сообщили
, что российские силы в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: