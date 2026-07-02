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В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки. Об этом заявил спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.По его словам, сбить российские баллистические ракеты этой ночью "удалось не так, как хотелось бы".Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара в ночь на четверг поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять областей обесточены на УкраинеВ Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по УкраинеВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
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удары по украине, украина, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости сво, новости
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
ВСУ заявили о критической нехватке систем Patriot и ракет к ним