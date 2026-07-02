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В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T17:11
2026-07-02T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки. Об этом заявил спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.По его словам, сбить российские баллистические ракеты этой ночью "удалось не так, как хотелось бы".Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара в ночь на четверг поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять областей обесточены на УкраинеВ Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по УкраинеВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости сво, новости
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot

ВСУ заявили о критической нехватке систем Patriot и ракет к ним

17:11 02.07.2026
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo Sebastian Apel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки. Об этом заявил спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.
"Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день… Сейчас что работает? Это либо пассивная защита – укрытия, защитные сооружения, либо активная защита – системы Patriot и, основное, ракеты к ним. Ракеты – это то, что нам крайне необходимо", - цитируют Игната украинские СМИ.
По его словам, сбить российские баллистические ракеты этой ночью "удалось не так, как хотелось бы".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара в ночь на четверг поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, и другие объекты.
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