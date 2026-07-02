https://crimea.ria.ru/20260702/v-dagestane-banda-vorovala-neft-v-promyshlennykh-masshtabakh-1157337809.html

В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах

В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах

В Дагестане расследуют уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T14:45

2026-07-02T14:45

2026-07-02T14:45

нефть

дагестан

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане расследуют уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ."В 2025 году житель региона создал организованную преступную группу (ОПГ) для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района, и дальнейшей ее реализации", - говорится в сообщении.Кроме того, руководитель преступной группы пытался подкупить полицейского для обеспечения беспрепятственного проезда грузовиков с похищенной нефтью к местам реализации. Полицейский сообщил об этом руководству, был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей.Задержаны четверо членов ОПГ. Уголовное дело расследуется по фактам кражи организованной группой в особо крупном размере и дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефтиЗапрет на экспорт дизтоплива обсудят в РоссииДефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право