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В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах
В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах
В Дагестане расследуют уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T14:45
2026-07-02T14:45
нефть
дагестан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане расследуют уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ."В 2025 году житель региона создал организованную преступную группу (ОПГ) для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района, и дальнейшей ее реализации", - говорится в сообщении.Кроме того, руководитель преступной группы пытался подкупить полицейского для обеспечения беспрепятственного проезда грузовиков с похищенной нефтью к местам реализации. Полицейский сообщил об этом руководству, был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей.Задержаны четверо членов ОПГ. Уголовное дело расследуется по фактам кражи организованной группой в особо крупном размере и дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефтиЗапрет на экспорт дизтоплива обсудят в РоссииДефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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нефть, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право
В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах

В Дагестане задержали четырех членов ОПГ за кражу не менее 110 тонн нефтепродуктов

14:45 02.07.2026
 
© СК РоссииВ Дагестане задержали четырех членов ОПГ за кражу не менее 110 тонн нефтепродуктов
В Дагестане задержали четырех членов ОПГ за кражу не менее 110 тонн нефтепродуктов
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане расследуют уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"В 2025 году житель региона создал организованную преступную группу (ОПГ) для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района, и дальнейшей ее реализации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с сентября 2025 года по март 2026 года участники ОПГ похитили из скважин не менее 110 тонн нефтепродуктов. Их продавали на нефтеперерабатывающие предприятия.
Кроме того, руководитель преступной группы пытался подкупить полицейского для обеспечения беспрепятственного проезда грузовиков с похищенной нефтью к местам реализации. Полицейский сообщил об этом руководству, был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей.
© СК РоссииВ Дагестане задержали четырех членов ОПГ за кражу не менее 110 тонн нефтепродуктов
В Дагестане задержали четырех членов ОПГ за кражу не менее 110 тонн нефтепродуктов
© СК России
Задержаны четверо членов ОПГ. Уголовное дело расследуется по фактам кражи организованной группой в особо крупном размере и дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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