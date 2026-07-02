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Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point
Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point
Российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T10:12
2026-07-02T10:31
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В частности, в Киеве поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "РАДИОНИКС" – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет Fire Point -7 и Fire Point -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет проекта "Клон".Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, склад ГСМ, обеспечивающий поставки дизеля в киевский гарнизон, транспортно-логистический центр, где хранились беспилотники, боевые части и боеприпасы к ним, а также комплектующие к технике.Кроме того, в ходе удара возмездия поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку УкраиныУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииКогда закончится СВО – мнение военного эксперта
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удары по украине, украина, киев, новости сво, вооруженные силы россии
Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point

В Киеве нанесен удар по производству ракет "Фламинго" и Fire Point

10:12 02.07.2026 (обновлено: 10:31 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
В частности, в Киеве поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "РАДИОНИКС" – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет Fire Point -7 и Fire Point -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет проекта "Клон".
"Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны", - указали в министерстве.
Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, склад ГСМ, обеспечивающий поставки дизеля в киевский гарнизон, транспортно-логистический центр, где хранились беспилотники, боевые части и боеприпасы к ним, а также комплектующие к технике.
Кроме того, в ходе удара возмездия поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
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