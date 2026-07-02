https://crimea.ria.ru/20260702/udary-po-ukraine-v-kieve-porazheno-proizvodstvo-raket-flamingo-i-fire-point-1157322972.html

Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point

Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point

Российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T10:12

2026-07-02T10:12

2026-07-02T10:31

удары по украине

украина

киев

новости сво

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_d443465a00a90e4e322f27b704e663bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В частности, в Киеве поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "РАДИОНИКС" – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет Fire Point -7 и Fire Point -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет проекта "Клон".Разбиты промышленное предприятие по производству и хранению средства комплекса РЭБ "Лима", газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, склад ГСМ, обеспечивающий поставки дизеля в киевский гарнизон, транспортно-логистический центр, где хранились беспилотники, боевые части и боеприпасы к ним, а также комплектующие к технике.Кроме того, в ходе удара возмездия поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку УкраиныУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииКогда закончится СВО – мнение военного эксперта

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, киев, новости сво, вооруженные силы россии