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Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России
Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T07:05
2026-07-02T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны России.Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, перечислили в военном ведомстве России.1 июля компания "Укрэнерго" сообщала, что несколько областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политический и военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение, что военное поражение Украины неизбежно, и оно близко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, новости, украина, киев, киевская область, днепропетровская область, полтавская область, черкасская область, черниговская область
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России

Удары по Киеву и Украине в ночь на 2 июля – информация Минобороны России

07:05 02.07.2026 (обновлено: 07:19 02.07.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические силы сдерживания РФ
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны России.

"Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", – проинформировали в МО РФ.

Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, перечислили в военном ведомстве России.
1 июля компания "Укрэнерго" сообщала, что несколько областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политический и военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение, что военное поражение Украины неизбежно, и оно близко.
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