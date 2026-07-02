https://crimea.ria.ru/20260702/udar-po-kievu-informatsiya-minoborony-rossii-1157319346.html

Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России

Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России

Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T07:05

2026-07-02T07:05

2026-07-02T07:19

удары по украине

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черкасская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны России.Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, перечислили в военном ведомстве России.1 июля компания "Укрэнерго" сообщала, что несколько областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политический и военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение, что военное поражение Украины неизбежно, и оно близко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260702/massirovannyy-udar-po-kievu-vzryvy-i-pozhary-po-vsemu-gorodu-1157318727.html

украина

киев

киевская область

днепропетровская область

полтавская область

черкасская область

черниговская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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