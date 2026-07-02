https://crimea.ria.ru/20260702/udar-po-kievu-informatsiya-minoborony-rossii-1157319346.html
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России
Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T07:05
2026-07-02T07:05
2026-07-02T07:19
удары по украине
новости
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
полтавская область
черкасская область
черниговская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесли российские войска по предприятиям ОПК и ТЭК, расположенным в Киеве и Киевской области, а также в других областях Украины. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны России.Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, перечислили в военном ведомстве России.1 июля компания "Укрэнерго" сообщала, что несколько областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политический и военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение, что военное поражение Украины неизбежно, и оно близко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260702/massirovannyy-udar-po-kievu-vzryvy-i-pozhary-po-vsemu-gorodu-1157318727.html
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
полтавская область
черкасская область
черниговская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d47d2c7499cc3230edc3ef01d1f7eca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, новости, украина, киев, киевская область, днепропетровская область, полтавская область, черкасская область, черниговская область
Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны России
Удары по Киеву и Украине в ночь на 2 июля – информация Минобороны России
07:05 02.07.2026 (обновлено: 07:19 02.07.2026)