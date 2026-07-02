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Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы
Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы
Тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T17:39
2026-07-02T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По предварительным данным, парень пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть, рассказали в надзорном ведомстве.Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Преображенская межрайонная прокуратура.Ранее трехлетний малыш утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области.С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекНа Кубани ребенок провалился в глубокую яму – нашли только утромВ Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, москва, прокуратура москвы, происшествия, общество
Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы

В пруду на востоке Москвы найдено тело 14-летнего мальчика

17:39 02.07.2026 (обновлено: 17:41 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, парень пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть, рассказали в надзорном ведомстве.
Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Преображенская межрайонная прокуратура.
Ранее трехлетний малыш утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области.
С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
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