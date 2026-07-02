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Судак остался без воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Судак остался без воды
Судак остался без воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Судак остался без воды
В Судаке и прилегающих селах в четверг частично ограничено водоснабжение из-за аварии на сетях и отсутствия электричества на насосной станции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:44
2026-07-02T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Судаке и прилегающих селах в четверг частично ограничено водоснабжение из-за аварии на сетях и отсутствия электричества на насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В самом Судаке воды нет более чем на 40 улицах и переулках, а также в нескольких микрорайонах.Подача воды ограничена в поселке Новый Свет и частично – в поселке Щебетовка, а также селах Солнечная Долина и Богатовка.Ранее сообщалось, что в четверг в связи с аварией на сетях электроснабжения и отсутствием электроэнергии на насосной станции часть Феодосии и близлежащих населенных пунктов осталась без воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Судак остался без воды

В Судаке обесточена насосная станция – город и пригород остались без воды

16:44 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Судаке и прилегающих селах в четверг частично ограничено водоснабжение из-за аварии на сетях и отсутствия электричества на насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с аварией на сетях электроснабжения и отсутствием электроэнергии на насосной станции водоочистных сооружений ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
В самом Судаке воды нет более чем на 40 улицах и переулках, а также в нескольких микрорайонах.
Подача воды ограничена в поселке Новый Свет и частично – в поселке Щебетовка, а также селах Солнечная Долина и Богатовка.
Ранее сообщалось, что в четверг в связи с аварией на сетях электроснабжения и отсутствием электроэнергии на насосной станции часть Феодосии и близлежащих населенных пунктов осталась без воды.
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