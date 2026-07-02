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Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
Суд оставил в силе приговор крымчанину за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T19:19
2026-07-02T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Суд оставил в силе приговор крымчанину за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Симферопольский районный суд признал мужчину виновным по трем эпизодам совершения преступлений против половой неприкосновенности детей, в том числе за изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Крымчанина приговорили к 13 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в силу.Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Бахчисарайского района к 25 годам лишения свободы за преступления сексуального характера против малолетней дочери.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкойЗа насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонииВ Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
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суд, приговор, педофил, крым, новости крыма, верховный суд крыма
Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
Суд Крыма оставил в силе приговор за преступления против половой неприкосновенности детей