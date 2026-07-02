https://crimea.ria.ru/20260702/sud-ostavil-bez-izmeneniya-prigovor-krymskomu-pedofilu-1157348969.html

Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу

Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу

Суд оставил в силе приговор крымчанину за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T19:19

2026-07-02T19:19

2026-07-02T19:19

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Суд оставил в силе приговор крымчанину за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Симферопольский районный суд признал мужчину виновным по трем эпизодам совершения преступлений против половой неприкосновенности детей, в том числе за изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Крымчанина приговорили к 13 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в силу.Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Бахчисарайского района к 25 годам лишения свободы за преступления сексуального характера против малолетней дочери.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкойЗа насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонииВ Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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