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Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов
Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов
Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента потребовала запретить показ в стране мультсериала "Маша и Медведь", поскольку усмотрела в нем... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента потребовала запретить показ в стране мультсериала "Маша и Медведь", поскольку усмотрела в нем элементы "российской пропаганды". Об этом пишет газета The Guardian.Парламентарии выступили с данной инициативой после того, как компания Netflix приобрела права на показ на еще двух сезонов детского мультфильма "Маша и Медведь".В частности, депутаты указывают на эпизод, в котором Маша одета в "фуражку танкиста и форму советской эпохи". Также парламентарии упомянули эпизод, в котором Маша носит нечто похожее на "фуражку советского пограничника", которая, по словам авторов инициативы, "исторически ассоциирующуюся с НКВД". В связи с этим депутаты сетуют на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику.Группа депутатов, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, также ссылается на заявления украинских властей о том, что "Маша и Медведь" якобы является инструментом мягкой силы РФ."Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. Показ начался 7 января 2009 года. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов

В Британии призвали запретить мультфильм "Маша и медведь" из-за "российской пропаганды"

18:43 02.07.2026
 
© Анимационная студия "Анимаккорд" / Перейти в фотобанкКадр из мультфильма "Маша и медведь"
Кадр из мультфильма Маша и медведь
© Анимационная студия "Анимаккорд"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента потребовала запретить показ в стране мультсериала "Маша и Медведь", поскольку усмотрела в нем элементы "российской пропаганды". Об этом пишет газета The Guardian.
Парламентарии выступили с данной инициативой после того, как компания Netflix приобрела права на показ на еще двух сезонов детского мультфильма "Маша и Медведь".

"Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призывая их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании, утверждая, что он представляет собой приятную форму российской пропаганды", - цитирует РИА Новости публикацию.

В частности, депутаты указывают на эпизод, в котором Маша одета в "фуражку танкиста и форму советской эпохи". Также парламентарии упомянули эпизод, в котором Маша носит нечто похожее на "фуражку советского пограничника", которая, по словам авторов инициативы, "исторически ассоциирующуюся с НКВД". В связи с этим депутаты сетуют на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику.
Группа депутатов, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, также ссылается на заявления украинских властей о том, что "Маша и Медведь" якобы является инструментом мягкой силы РФ.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. Показ начался 7 января 2009 года. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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