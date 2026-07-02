https://crimea.ria.ru/20260702/spasshiy-tonuvshikh-detey-v-derbente-podrostok-poluchit-premiyu-imeni-keosayana-1157346847.html

За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна

За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости Крым, 02.07.2026

За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна

Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T17:54

2026-07-02T17:54

2026-07-02T17:55

маргарита симоньян

новости

общество

тигран кеосаян

премия

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика унесло течением в открытое море в Дербенте. Платон, не раздумывая, бросился на помощь и удерживал детей над водой до прибытия спасателей.Платон приехал в Дербент на спортивные сборы. Он является воспитанником ставропольского клуба дзюдо и самбо.14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в КраснодареПремию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Награду уже получили воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, а также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в КазаньСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени КеосаянаСимоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, общество, тигран кеосаян, премия, международная медиагруппа "россия сегодня", rt