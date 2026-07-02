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За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости Крым, 02.07.2026
За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T17:54
2026-07-02T17:55
маргарита симоньян
новости
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тигран кеосаян
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rt
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика унесло течением в открытое море в Дербенте. Платон, не раздумывая, бросился на помощь и удерживал детей над водой до прибытия спасателей.Платон приехал в Дербент на спортивные сборы. Он является воспитанником ставропольского клуба дзюдо и самбо.14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в КраснодареПремию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Награду уже получили воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, а также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в КазаньСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени КеосаянаСимоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
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маргарита симоньян, новости, общество, тигран кеосаян, премия, международная медиагруппа "россия сегодня", rt
За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна

Спасший тонувших детей в Дербенте подросток получит премию имени Кеосаяна

17:54 02.07.2026 (обновлено: 17:55 02.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика унесло течением в открытое море в Дербенте. Платон, не раздумывая, бросился на помощь и удерживал детей над водой до прибытия спасателей.
"Пятнадцатую премию имени Тиграна получит 12-летний Платон Шеин, который спас двух тонущих детей в Дербенте", - написала Симоньян в "Макс".
Платон приехал в Дербент на спортивные сборы. Он является воспитанником ставропольского клуба дзюдо и самбо.
14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в Краснодаре
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
Награду уже получили воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, а также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре.
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