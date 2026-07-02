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Сменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет

Сменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Сменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет

Приход экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют глобалистские элиты Запада с целью пресечь любые возможные договоренности с... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T10:59

2026-07-02T10:59

2026-07-02T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приход экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют глобалистские элиты Запада с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Накануне украинские СМИ сообщили, что Залужный напрямую объявил Зеленскому о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые могут состояться этой осенью.Как отметил эксперт, тема президентских выборов на Украине в последнее время активно обсуждается в первую очередь с подачи некоторых западных элит, которые рассматривают возможность смены главы киевского режима.Эти элиты, по словам политолога, стремятся к продолжению боевых действий, чтобы максимально истощить Россию и выиграть время для перевооружения европейского ВПК, мобилизации и перестройки европейской экономики на военные рельсы.В этой связи фигура Залужного, которого позиционируют как "талантливого боевого генерала", устраивает элиты ЕС и Британии для того, чтобы обеспечить продолжение боевых действий, но уже иными способами, считает аналитик.Обладающему практически неограниченными диктаторскими полномочиями Зеленскому, разумеется, никакие выборы не нужны, и он будет стремиться всеми силами удержаться у власти, продолжая лавировать между интересами США, ЕС и Британии.Но если среди этих центров силы на Западе сложится консенсус по поводу того, что Зеленского нужно убрать, то его шансы на сохранение у власти сведутся к нулю, подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в КиевеПляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом УкраиныЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, владимир зеленский, политика, украина, выборы на украине, мнения, алексей анпилогов