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Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева
Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева
В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:52
2026-07-02T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Кроме того, задержанные получили от своего украинского куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельной бомбы с массой взрывчатого вещества более трех килограммов, рассказали в ФСБ, уточнив, что все эти компоненты были изъяты в ходе обыска."Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания", - уточнили в ведомстве. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.1 июля сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.30 июня сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крымский мост, украина, новости крыма, срочные новости крыма
Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева

В Крыму задержали двух агентов Киева - следили за военными и Крымским мостом

09:52 02.07.2026 (обновлено: 11:04 02.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемые, которые работали на украинскую разведку, собирали и пересылали куратору через Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры и также передвижениях железнодорожных составов по транспортному переходу через Керченский пролив.
Кроме того, задержанные получили от своего украинского куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельной бомбы с массой взрывчатого вещества более трех килограммов, рассказали в ФСБ, уточнив, что все эти компоненты были изъяты в ходе обыска.
"Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания", - уточнили в ведомстве. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
1 июля сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.
30 июня сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.
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