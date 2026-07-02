https://crimea.ria.ru/20260702/sledili-za-krymskim-mostom-fsb-zaderzhala-dvukh-agentov-kieva--1157322580.html

Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева

Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева

В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:52

2026-07-02T09:52

2026-07-02T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Кроме того, задержанные получили от своего украинского куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельной бомбы с массой взрывчатого вещества более трех килограммов, рассказали в ФСБ, уточнив, что все эти компоненты были изъяты в ходе обыска."Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания", - уточнили в ведомстве. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.1 июля сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.30 июня сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крымский мост, украина, новости крыма, срочные новости крыма