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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Бойцы российской армии освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:38
2026-07-02T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ.Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден наступающей российской армией

12:38 02.07.2026 (обновлено: 13:22 02.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.
В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ.
Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.
Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
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