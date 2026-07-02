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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Бойцы российской армии освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:38

2026-07-02T12:38

2026-07-02T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ.Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф