Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали самые востребованные специальности - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/rossiyanam-nazvali-samye-vostrebovannye-spetsialnosti-1157295349.html
Россиянам назвали самые востребованные специальности
Россиянам назвали самые востребованные специальности - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Россиянам назвали самые востребованные специальности
На сегодня самыми востребованными на рынке труда в России являются врачи, инженеры и электромонтеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:32
2026-07-02T21:32
антон котяков
статистика
работа
трудоустройство
трудоустройство в крыму
рынок труда
минтруд рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ab159943e8ca4ac8266a1a26d9a3ebc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На сегодня самыми востребованными на рынке труда в России являются врачи, инженеры и электромонтеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.По словам министра, именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строителей нет, айтишников - избыток: реалии рынка труда в КрымуВ России вырос уровень трудоустройства выпускниковКакие направления подготовки выбирают школьники в СПО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_f709a07489ee64b06a543533d14df9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, статистика, работа, трудоустройство, трудоустройство в крыму, рынок труда, минтруд рф, новости
Россиянам назвали самые востребованные специальности

Наиболее востребованными специалистами в России являются врачи и инженеры – Котяков

21:32 02.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На сегодня самыми востребованными на рынке труда в России являются врачи, инженеры и электромонтеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

"Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением", – рассказал Котяков, говоря о самых востребованных специальностях.

По словам министра, именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Строителей нет, айтишников - избыток: реалии рынка труда в Крыму
В России вырос уровень трудоустройства выпускников
Какие направления подготовки выбирают школьники в СПО
 
Антон КотяковСтатистикаработатрудоустройствоТрудоустройство в КрымуРынок трудаМинтруд РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:44ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
22:40Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
22:24Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
22:10Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
22:02Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
21:50В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам
21:48Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области
21:32Россиянам назвали самые востребованные специальности
21:16Что показало миру создание украинского национального пантеона
21:10ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов
20:56В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит
20:35ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
20:33В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
20:20Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине
20:09Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
20:01"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
19:46Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
19:31Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке
19:24Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
19:19Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
Лента новостейМолния