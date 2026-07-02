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Россиянам назвали самые востребованные специальности
Россиянам назвали самые востребованные специальности - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Россиянам назвали самые востребованные специальности
На сегодня самыми востребованными на рынке труда в России являются врачи, инженеры и электромонтеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:32
2026-07-02T21:32
2026-07-02T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На сегодня самыми востребованными на рынке труда в России являются врачи, инженеры и электромонтеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.По словам министра, именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строителей нет, айтишников - избыток: реалии рынка труда в КрымуВ России вырос уровень трудоустройства выпускниковКакие направления подготовки выбирают школьники в СПО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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антон котяков, статистика, работа, трудоустройство, трудоустройство в крыму, рынок труда, минтруд рф, новости
Россиянам назвали самые востребованные специальности
Наиболее востребованными специалистами в России являются врачи и инженеры – Котяков