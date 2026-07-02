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Рекордные пятна на Солнце – к Земле идет магнитный шторм

Рекордные пятна на Солнце – к Земле идет магнитный шторм - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Рекордные пятна на Солнце – к Земле идет магнитный шторм

Вторая по размеру за десятилетие активная область Солнца увеличивается и может спровоцировать мощные магнитные бури. Как сообщает в четверг Лаборатория... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T11:13

2026-07-02T11:13

2026-07-02T11:13

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вспышки на солнце

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Вторая по размеру за десятилетие активная область Солнца увеличивается и может спровоцировать мощные магнитные бури. Как сообщает в четверг Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН, первые выбросы плазмы могут прийти к Земле уже в течение суток.По словам ученых, речь идет группе пятен 4478, которая за последние сутки достигла площади в 1550 единиц. За последнее десятилетие по размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11–12 мая того же года. При этом примерно в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна продолжает расти и область-компаньон 4479.По их данным, уже к выходным группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли

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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, институт солнечно-земной физики, земля, космос, новости