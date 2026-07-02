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Пять областей обесточены на Украине

Пять областей обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Пять областей обесточены на Украине

Пять областей обесточены на Украине после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сложнее всего обстановка в Сумской области, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:32

2026-07-02T12:32

2026-07-02T12:33

украина

энергосистема украины

отключение электроэнергии

удары по украине

укрэнерго

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пять областей обесточены на Украине после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сложнее всего обстановка в Сумской области, сообщает в четверг пресс-служба компании "Укрэнерго"."Самой сложной на утро является ситуация на Сумщине, там обесточено наибольшее количество потребителей", - говорится в сообщении.Кроме того, новые аварии в энергосистеме произошли в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.Ранее в четверг сообщалось, что российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины, сообщал мэр города Виталий Кличко.1 июля компания "Укрэнерго" сообщала, что несколько областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политический и военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение, что военное поражение Украины неизбежно, и оно близко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиковВ Черном море уничтожены безэкипажные катера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, отключение электроэнергии, удары по украине, укрэнерго, новости сво