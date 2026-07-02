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ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов
ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов - РИА Новости Крым, 02.07.2026
ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов
Над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:10
2026-07-02T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что БПЛА уничтожили над Крымом, Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом и Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire PointПосольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотникиВ Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов

ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов

21:10 02.07.2026 (обновлено: 21:18 02.07.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что БПЛА уничтожили над Крымом, Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом и Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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