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ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 02.07.2026
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T22:44
2026-07-02T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым."Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность

ПВО работает над Крымом

22:44 02.07.2026 (обновлено: 22:45 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСрочные новости КрымаАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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