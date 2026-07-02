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Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
Данные о проверках документов у крымчан неизвестными, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками полиции, - новый фейк. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T19:46
2026-07-02T19:46
2026-07-02T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Данные о проверках документов у крымчан неизвестными, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками полиции, - новый фейк. Об этом предупредили в республиканском МВД.Такие сообщения в последнее время распространяются в мессенджерах, личных сообщениях и чатах, уточнили правоохранители. В МВД призвали крымчан и гостей полуострова сохранять бдительность, не доверять непроверенным сообщениям и ориентироваться на сведения, опубликованные в официальных источниках."Проверяйте информацию перед ее распространением и не способствуйте распространению недостоверных сведений", - призвали в полиции.Ранее куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович дал советы, как распознать обман в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, фейк, общество, новости крыма
Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
В Крыму опровергли фейк о поквартирном обходе полиции для проверки документов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Данные о проверках документов у крымчан неизвестными, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками полиции, - новый фейк. Об этом предупредили в республиканском МВД.
Такие сообщения в последнее время распространяются в мессенджерах, личных сообщениях и чатах, уточнили правоохранители.
"Распространяется информация о том, что неизвестные лица якобы обходят квартиры граждан и, представляясь сотрудниками органов внутренних дел, просят для проверки удостоверения личности в рамках предстоящей "переписи населения". Данная информация не соответствует действительности", - подчеркнули правоохранители.
В МВД призвали крымчан и гостей полуострова сохранять бдительность, не доверять непроверенным сообщениям и ориентироваться на сведения, опубликованные в официальных источниках.
"Проверяйте информацию перед ее распространением и не способствуйте распространению недостоверных сведений", - призвали в полиции.
Ранее куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович дал советы, как распознать обман в сети
.
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