https://crimea.ria.ru/20260702/proverki-dokumentov-pered-perepisyu-naseleniya-v-krymu--novyy-feyk-1157349654.html

Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк

Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк

Данные о проверках документов у крымчан неизвестными, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками полиции, - новый фейк. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T19:46

2026-07-02T19:46

2026-07-02T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Данные о проверках документов у крымчан неизвестными, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками полиции, - новый фейк. Об этом предупредили в республиканском МВД.Такие сообщения в последнее время распространяются в мессенджерах, личных сообщениях и чатах, уточнили правоохранители. В МВД призвали крымчан и гостей полуострова сохранять бдительность, не доверять непроверенным сообщениям и ориентироваться на сведения, опубликованные в официальных источниках."Проверяйте информацию перед ее распространением и не способствуйте распространению недостоверных сведений", - призвали в полиции.Ранее куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович дал советы, как распознать обман в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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