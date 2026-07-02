https://crimea.ria.ru/20260702/prichastnym-k-popytke-pokusheniya-na-saldo-vynesli-prigovor-1157332547.html

Причастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговор

Причастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговор - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Причастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговор

Суд вынес приговор двум пособникам украинских спецслужб, причастным к организации терактов в Херсонской области, в том числе попытке покушения на главу региона... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:11

2026-07-02T12:11

2026-07-02T12:11

владимир сальдо

покушение

приговор

херсонская область

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор двум пособникам украинских спецслужб, причастным к организации терактов в Херсонской области, в том числе попытке покушения на главу региона Владимира Сальдо. Об этом сообщил сам губернатор в своем канале в МАКС.Губернатор перечислил преступления, к которым были причастны осужденные: в 2022 году был подорван в своем автомобиле начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, кроме того, был расстрелян общественный деятель Валерий Кулешов. Сальдо также указал, что была совершена попытка покушения на него.Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии соответственно."Украинские спецслужбы бросают завербованных людей как расходный материал, а потом забывают о них. Но за кровь и предательство всегда приходится отвечать", - отметил глава региона.Попытка покушения на Владимира Сальдо была организована в июне 2022 года. Злоумышленники заложили замаскированную самодельную бомбу рядом с одним из мест, где губернатор периодически бывал. Однако устройство сработало преждевременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов КиеваРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФАгент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, покушение, приговор, херсонская область, украина, новости