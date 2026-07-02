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Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
Власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T22:24
2026-07-02T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.По словам отельеров, туроператоров, перевозчиков и рестораторов, туротрасль столкнулась со снижением турпотока, ростом числа отмен бронирований и необходимостью сохранять коллективы в условиях повышенной нагрузки на бизнес.Начальник управления туризма Анастасия Кравцова отметила, что прямой диалог с бизнесом, содействие команды губернатора Севастополя и готовность крупных банков подключаться к решению этих вопросов позволяют рассчитывать, что в ближайшее время будет возможность перейти от обсуждения к практической реализации мер поддержки.Отдельное внимание на встрече уделили финансовым инструментам, которые уже доступны предпринимателям. Севастопольский фонд микрофинансирования снизил ставку для представителей сферы туризма, общественного питания и гостеприимства."Предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Деньги можно направлены на пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, модернизацию производства, приобретение оборудования и другие потребности, связанные с предпринимательской деятельностью. При необходимости бизнес может воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда Севастополя, уточнили в пресс-службе правительства города.Ранее сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и СевастополеКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧСУвольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, туризм, господдержка
Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм

В Севастополе разработают механизм возврата средств турбизнесу за отмененные бронирования

22:24 02.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
По словам отельеров, туроператоров, перевозчиков и рестораторов, туротрасль столкнулась со снижением турпотока, ростом числа отмен бронирований и необходимостью сохранять коллективы в условиях повышенной нагрузки на бизнес.
Начальник управления туризма Анастасия Кравцова отметила, что прямой диалог с бизнесом, содействие команды губернатора Севастополя и готовность крупных банков подключаться к решению этих вопросов позволяют рассчитывать, что в ближайшее время будет возможность перейти от обсуждения к практической реализации мер поддержки.
"Мы считаем предложения отрасли обоснованными и соразмерными сложившейся ситуации и будем прилагать все усилия, чтобы совместно выйти на положительные решения и минимизировать издержки для бизнеса", – подчеркнула Анастасия Кравцова.
Отдельное внимание на встрече уделили финансовым инструментам, которые уже доступны предпринимателям. Севастопольский фонд микрофинансирования снизил ставку для представителей сферы туризма, общественного питания и гостеприимства.
"Предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Деньги можно направлены на пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, модернизацию производства, приобретение оборудования и другие потребности, связанные с предпринимательской деятельностью. При необходимости бизнес может воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда Севастополя, уточнили в пресс-службе правительства города.
Ранее сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.
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