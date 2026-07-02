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Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили
Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили
Пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T08:55
2026-07-02T08:57
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.Работа на месте тушения была осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах спасатели применяли ранцевые огнетушители.Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЛесной пожар под Ялтой потушилиРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено
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новофедоровка, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили

Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили на площади 10 гектаров

08:55 02.07.2026 (обновлено: 08:57 02.07.2026)
 
© МЧС РоссииСпасатели ликвидируют лесной пожар в Новофедоровке
Спасатели ликвидируют лесной пожар в Новофедоровке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.
"08:30 ликвидация на площади 10,2 га", – проинформировали в МЧС.
Работа на месте тушения была осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах спасатели применяли ранцевые огнетушители.
Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.
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