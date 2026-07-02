https://crimea.ria.ru/20260702/posolstvo-rossii-v-shvetsii-v-ocherednoy-raz-atakovali-bespilotniki-1157325785.html

Посольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотники

Посольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотники - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Посольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотники

Минувшей ночью посольство России в Швеции атаковали два беспилотника. Один БПЛА имел имитацию самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T11:05

2026-07-02T11:05

2026-07-02T11:20

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происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Минувшей ночью посольство России в Швеции атаковали два беспилотника. Один БПЛА имел имитацию самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.В дипмиссии назвали инцидент провокацией и неудачной попыткой запугивания.Подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер, отметили в МИД России. Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства. Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.В мае министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека.Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство ЛатвииВ атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из ПольшиВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, швеция, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)