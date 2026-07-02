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Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму
18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:04
2026-07-02T16:04
приговор
минирование
суд
происшествия
крым
волгоградская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Уголовные дела расследовались по статьям о заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, причинении значительного имущественного ущерба из хулиганский побуждений. Подсудимый признал вину и по решению суда осужден на три года и 10 месяцев колонии-поселения со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школыСообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымВраг распространяет новые фейки о Крыме
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РИА Новости Крым
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приговор, минирование, суд, происшествия, крым, волгоградская область, новости
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму

Подросток из Череповца получил срок за 26 звонков о "минировании" соцобъектов в Крыму

16:04 02.07.2026
 
© Fotolia / sebra / Перейти в фотобанкСтатуэтка богини правосудия Фемиды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.
"Житель Череповецкого района, будучи несовершеннолетним, в течение осени 2023 года – зимы 2024 года через интернет направлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах в отношении объектов социальной инфраструктуры в Керчи, Змеиногорске Алтайского края, Усмани Липецкой области, а также автовокзала, торговых центров, школ в Череповце и школы в Череповецком районе", – сказано в сообщении.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Уголовные дела расследовались по статьям о заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, причинении значительного имущественного ущерба из хулиганский побуждений.
Подсудимый признал вину и по решению суда осужден на три года и 10 месяцев колонии-поселения со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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