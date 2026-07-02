https://crimea.ria.ru/20260702/podrostok-iz-cherepovtsa-poluchil-srok-za-minirovanie-sotsobektov-v-krymu-1157342333.html

Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму

Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму

18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T16:04

2026-07-02T16:04

2026-07-02T16:04

приговор

минирование

суд

происшествия

крым

волгоградская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Уголовные дела расследовались по статьям о заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, причинении значительного имущественного ущерба из хулиганский побуждений. Подсудимый признал вину и по решению суда осужден на три года и 10 месяцев колонии-поселения со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школыСообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымВраг распространяет новые фейки о Крыме

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волгоградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, минирование, суд, происшествия, крым, волгоградская область, новости