https://crimea.ria.ru/20260702/podrostok-iz-cherepovtsa-poluchil-srok-za-minirovanie-sotsobektov-v-krymu-1157342333.html
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму
18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:04
2026-07-02T16:04
2026-07-02T16:04
приговор
минирование
суд
происшествия
крым
волгоградская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_d56e1cd68acc6752a9763a8f23461f97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Уголовные дела расследовались по статьям о заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, причинении значительного имущественного ущерба из хулиганский побуждений. Подсудимый признал вину и по решению суда осужден на три года и 10 месяцев колонии-поселения со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школыСообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымВраг распространяет новые фейки о Крыме
крым
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_d03836a4f7d1adefd6082f4f8f85b00d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, минирование, суд, происшествия, крым, волгоградская область, новости
Подросток из Череповца получил срок за "минирование" соцобъектов в Крыму
Подросток из Череповца получил срок за 26 звонков о "минировании" соцобъектов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 18-летний житель Волгоградской области отправится в колонию за 26 ложных звонков о готовящихся взрывах на социальных объектах в Крыму и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.
"Житель Череповецкого района, будучи несовершеннолетним, в течение осени 2023 года – зимы 2024 года через интернет направлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах в отношении объектов социальной инфраструктуры в Керчи, Змеиногорске Алтайского края, Усмани Липецкой области, а также автовокзала, торговых центров, школ в Череповце и школы в Череповецком районе", – сказано в сообщении.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Уголовные дела расследовались по статьям о заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, причинении значительного имущественного ущерба из хулиганский побуждений.
Подсудимый признал вину и по решению суда осужден на три года и 10 месяцев колонии-поселения со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: