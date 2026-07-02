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Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
В севастопольском поселке Сахарная Головка продолжается реконструкция 960-метрового водопровода. На данный момент уложено уже 850 метров новой трубы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T22:02
2026-07-02T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Сахарная Головка продолжается реконструкция 960-метрового водопровода. На данный момент уложено уже 850 метров новой трубы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что специалисты применяют бестраншейную прокладку водопровода. Этот метод не нарушает поверхностного слоя земли и существующие коммуникации, снижает затраты на восстановление благоустройства и, главное, минимизирует неудобства для жителей. Также на участке установили 15 камер водопроводных колодцев.Прокладка новой трубы взамен старого участка обеспечит стабильным водоснабжением жителей улиц Соколова, Добровольского, Космонавта Пацаева и других улиц, добавил Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что в севастопольском селе Терновка также ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рекПодрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - ГоцанюкМасштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
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севастополь, михаил развожаев, вода, вода в крыму, водоснабжение, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя
Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода

В селе Сахарная Головка под Севастополем завершается укладка нового водопровода

22:02 02.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСПод Севастополем в селе Сахарная головка уложили 850 метров нового водопровода
Под Севастополем в селе Сахарная головка уложили 850 метров нового водопровода
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Сахарная Головка продолжается реконструкция 960-метрового водопровода. На данный момент уложено уже 850 метров новой трубы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе улиц Винницкой и Космонавта Волкова специалисты реконструируют водопровод. Здесь проложат 960 метров водопроводной сети, одновременно вынеся сети централизованного водоснабжения с территории частных домов. К настоящему времени осталось проложить чуть больше ста метров", - рассказал губернатор в своем канале в МАКС.

Он отметил, что специалисты применяют бестраншейную прокладку водопровода. Этот метод не нарушает поверхностного слоя земли и существующие коммуникации, снижает затраты на восстановление благоустройства и, главное, минимизирует неудобства для жителей. Также на участке установили 15 камер водопроводных колодцев.
© Михаил Развожаев в МАКСПод Севастополем в селе Сахарная головка уложили 850 метров нового водопровода
Под Севастополем в селе Сахарная головка уложили 850 метров нового водопровода
© Михаил Развожаев в МАКС
Под Севастополем в селе Сахарная головка уложили 850 метров нового водопровода
Прокладка новой трубы взамен старого участка обеспечит стабильным водоснабжением жителей улиц Соколова, Добровольского, Космонавта Пацаева и других улиц, добавил Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что в севастопольском селе Терновка также ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая.
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