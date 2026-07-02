https://crimea.ria.ru/20260702/pod-sevastopolem-ulozhili-850-metrov-novogo-vodoprovoda-1157345329.html

Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода

Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода

В севастопольском поселке Сахарная Головка продолжается реконструкция 960-метрового водопровода. На данный момент уложено уже 850 метров новой трубы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T22:02

2026-07-02T22:02

2026-07-02T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Сахарная Головка продолжается реконструкция 960-метрового водопровода. На данный момент уложено уже 850 метров новой трубы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что специалисты применяют бестраншейную прокладку водопровода. Этот метод не нарушает поверхностного слоя земли и существующие коммуникации, снижает затраты на восстановление благоустройства и, главное, минимизирует неудобства для жителей. Также на участке установили 15 камер водопроводных колодцев.Прокладка новой трубы взамен старого участка обеспечит стабильным водоснабжением жителей улиц Соколова, Добровольского, Космонавта Пацаева и других улиц, добавил Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что в севастопольском селе Терновка также ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рекПодрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - ГоцанюкМасштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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