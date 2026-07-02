Рейтинг@Mail.ru
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/perspektiv-vstupit-v-nato-u-ukrainy-net--ryutte-1157333852.html
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:54
2026-07-02T12:54
новости
нато
марк рютте
сша
германия
политика
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63c62240e82c9300a0786ce94d84bad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
сша
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_582eb763bfdb0591a1f58daafa38b679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, нато, марк рютте, сша, германия, политика, украина
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте

У Украины сейчас нет перспектив вступить в НАТО – Рютте

12:54 02.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкФлаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (альянса) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", – цитирует Рютте РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
 
НовостиНАТОМарк РюттеСШАГерманияПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога
15:14Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
15:04В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей
14:51Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС
14:45В Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабах
14:32Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
14:20Как жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
14:06Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем
13:55Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы
13:39Новости СВО: что происходит на линии фронта
13:23Какие кожные болезни обостряются в жару
13:13В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
13:01Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
12:58В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына
12:54Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
12:38Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:32Пять областей обесточены на Украине
12:18В Кремле прокомментировали массированный удар армии РФ по Украине
12:11Причастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговор
12:01Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео
Лента новостейМолния