https://crimea.ria.ru/20260702/perspektiv-vstupit-v-nato-u-ukrainy-net--ryutte-1157333852.html
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:54
2026-07-02T12:54
2026-07-02T12:54
новости
нато
марк рютте
сша
германия
политика
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63c62240e82c9300a0786ce94d84bad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
сша
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_582eb763bfdb0591a1f58daafa38b679.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, нато, марк рютте, сша, германия, политика, украина
Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
У Украины сейчас нет перспектив вступить в НАТО – Рютте