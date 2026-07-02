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Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте

Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Перспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте

У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:54

2026-07-02T12:54

2026-07-02T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нато, марк рютте, сша, германия, политика, украина