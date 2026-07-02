https://crimea.ria.ru/20260702/passazhirskiy-avtobus-minsk--anapa-atakovan-dronom-vsu-v-bryanskoy-oblasti-1157339753.html

Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области

Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T15:14

2026-07-02T15:14

2026-07-02T15:14

автобус

атаки всу

брянская область

белоруссия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа.После атаки погранпереход был закрыт, на подъезде к нему скопились легковые автомобили и автобусы. Подробности инцидента выясняются.17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей.СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию

брянская область

белоруссия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, атаки всу, брянская область, белоруссия, происшествия, новости