https://crimea.ria.ru/20260702/passazhirskiy-avtobus-minsk--anapa-atakovan-dronom-vsu-v-bryanskoy-oblasti-1157339753.html
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:14
2026-07-02T15:14
2026-07-02T15:14
автобус
атаки всу
брянская область
белоруссия
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа.После атаки погранпереход был закрыт, на подъезде к нему скопились легковые автомобили и автобусы. Подробности инцидента выясняются.17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей.СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
брянская область
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96b58340174b6029c8925efacd7c93af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автобус, атаки всу, брянская область, белоруссия, происшествия, новости
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск – Анапа в Брянской области – ранены двое