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Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:14
2026-07-02T15:14
автобус
атаки всу
брянская область
белоруссия
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа.После атаки погранпереход был закрыт, на подъезде к нему скопились легковые автомобили и автобусы. Подробности инцидента выясняются.17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей.СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
брянская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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автобус, атаки всу, брянская область, белоруссия, происшествия, новости
Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области

Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск – Анапа в Брянской области – ранены двое

15:14 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области, ранения получили два водителя. Об этом сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".
"2 июля в 11:55 в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник. 19 пассажиров находилось в автобусе, следовавшему по маршруту Минск – Гомель – Анапа", - говорится в сообщении.
В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа.
После атаки погранпереход был закрыт, на подъезде к нему скопились легковые автомобили и автобусы. Подробности инцидента выясняются.
17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с детьми.
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АвтобусАтаки ВСУБрянская областьБелоруссияПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
15:26Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога
15:14Пассажирский автобус Минск – Анапа атакован дроном ВСУ в Брянской области
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14:51Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС
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