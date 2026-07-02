От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму - жара вступила в свои права, море прогрелось - но еще дарит прохладу, пока не напоминая температурой остывший бульон. Самое время в такую погоду позагорать со знанием дела, ловя вечернее и утреннее солнце, испробовать все виды морских водных развлечений... Лето-2026 выдалось непростым, и многие отложили поездки на море. Как обстоят дела на самых популярных городских пляжах Севастополя, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Официально купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня - 24 пляжа подготовили, территории оборудаваны, приведены в порядок, дно обследовано - можно плавать и нырять, морская вода и пляжный песок соответствуют нормам СЭС. На всех пляжах - шезлонги, навесы, кабины для переодевания и кафе. Однако не на всех имеются душевые кабины и бесплатные туалеты. Есть оборудование для инвалидов, удобные спуски к воде. Матросы-спасатели дежурят с 8 утра до 8 вечера. Медуз почти нет, иногда наносит водоросли - обычная июльская картина. Как и мелкий мусор, прикопанный ленивыми пляжниками прямо в песок возле шезлонга - то наступишь на косточку от персика, то на вылущенный початок кукурузы. А до урны - 10 метров.На городских пляжах - бетонные коробки - модульные укрытия. На случай воздушной тревоги. В июня горожане жаловались на мазутные пятна у берега. Сейчас на основных городских пляжах пятен не видно.Пляжей в Севастополе много, и все они разные. Почему горожане предпочитают одни другим, как делают выбор - сейчас разберемся. По ее словам, пляжи парка Победы очень популярны. Можно совместить прогулку по парку и купание. "Здесь большая линия пляжей, там галечка, а там - уже каменистый пляж, но они оборудованы - есть лежаки, рядом тоже кафешки, детские площадки и разные развлекухи, вода прозрачная, ты видишь, как плавают рыбки, красивые виды... На закате там прекрасно".А вот Игорь, который уже 11-е лето приезжает в Севастополь на отдых, - фанат Фиолента."Да, чтобы на пляж спуститься - очень много ступенек, но внизу будет очень красиво, Яшмовый пляж, прекрасное море, прозрачное, воздух, вокруг, скалы, природа, вот идеально! Я снимаю обычно для семьи небольшой домик на Фиоленте. А вот из города добираться, если ты, допустим, не там живешь, ехать на машине, или общественным транспортом - не каждый захочет. Да и не каждый способен по этим ступенькам вверх и вниз ходить", - рассказывает он."Некоторые любят отдыхать на Северной стороне, например, Учкуевка - там есть песочек, там рядом есть парк, - подключается к обсуждению Анна, - но мы живем в центре, чаще всего ходим на Хрустальный пляж, за Артиллерийской бухтой, преимущественно там бетонные ступени, оборудованы лесенки, спуски. Особенно подростки любят, вечером гуляют, сразу там покупаться".Сколько севастопольцев - столько и любимых мест для купания."Нее, в центре - не то! - спорит с Анной мужчина, представившийся Александром. - За Казачьей бухтой есть частные гостишки, и вот там они оборудовали, просто, ну, облагородили, так сказать, берег, и там можно купаться - вот там у меня любимое место!"Даже в самый раскаленный знойный полдень на пляжах немало людей. Это либо люди особо жаропрочной породы, которым не страшен тепловой удар, либо - неопытные отдыхающие. По словам искушенных местных жителей, приходить на пляж лучше после 18:00, а то и вовсе к закату.В этом году туристов, по понятным причинам, ощутимо меньше обычного. "Трудности эти, естественно временные. Зато нет очередей в раздевалку, не надо с утра занимать "бунгало" и выискивать место под солнцем. Я не люблю, когда пляж превращается в подобие тюленьего лежбища. Ловим момент и наслаждаемся спокойными пляжами", - улыбается горожанин в тельняшке, уже загоревший до шоколадно-золотистого цвета.Пожилая женщина, только что совершившая приличный заплыв, вытирается и берет на руки внучку-малышку. "Лето! К тревогам мы привыкли, этим нас не напугать. Народ ведет себя мужественно и рассудительно. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что все сложности преодолимы", - говорит она.Компания помоложе сражается в пляжный волейбол."Удалось взять отпуск летом - у кого-то из нас он вынужденный из-за приостановки бизнеса, и это повод всем встретиться, пообщаться, как со студенческих лет не получалось, поддержать друг друга, найти общие решения проблем, - говорит молодой мужчина, держа малышей-близнецов на руках. - Городские пляжи в этом году стали местом встречи для многих людей. Ведь море для севастопольца – это еще и источник восполнения сил, зарядка энергией. Учим вот детей плавать, ну, и сами стараемся держаться на плаву".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекМусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытияНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму - жара вступила в свои права, море прогрелось - но еще дарит прохладу, пока не напоминая температурой остывший бульон. Самое время в такую погоду позагорать со знанием дела, ловя вечернее и утреннее солнце, испробовать все виды морских водных развлечений... Лето-2026 выдалось непростым, и многие отложили поездки на море. Как обстоят дела на самых популярных городских пляжах Севастополя, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.
Официально купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня - 24 пляжа подготовили, территории оборудаваны, приведены в порядок, дно обследовано - можно плавать и нырять, морская вода и пляжный песок соответствуют нормам СЭС.
На всех пляжах - шезлонги, навесы, кабины для переодевания и кафе. Однако не на всех имеются душевые кабины и бесплатные туалеты. Есть оборудование для инвалидов, удобные спуски к воде. Матросы-спасатели дежурят с 8 утра до 8 вечера. Медуз почти нет, иногда наносит водоросли - обычная июльская картина. Как и мелкий мусор, прикопанный ленивыми пляжниками прямо в песок возле шезлонга - то наступишь на косточку от персика, то на вылущенный початок кукурузы. А до урны - 10 метров.
На городских пляжах - бетонные коробки - модульные укрытия. На случай воздушной тревоги. В июня горожане жаловались на мазутные пятна у берега. Сейчас на основных городских пляжах пятен не видно.
Пляжей в Севастополе много, и все они разные. Почему горожане предпочитают одни другим, как делают выбор - сейчас разберемся.
"Бухта Омега - популярный пляж, идеально подходит для отдыха с детьми, особенно с маленькими, потому что там мелкая, песочек на пляже, на одном из пляжей есть оборудованная песочница есть пирсы, - говорит Ирина, - На одном есть лавочки, рядом есть кафешки. Для тех, кто живет рядом, или там снимает квартиру, прямо хорошее место. Но оно не подойдет тем, кто любит, когда заходишь в море, да и сразу там начинается глубина, они ищут другие варианты, например, парк Победы".
По ее словам, пляжи парка Победы очень популярны. Можно совместить прогулку по парку и купание.
"Здесь большая линия пляжей, там галечка, а там - уже каменистый пляж, но они оборудованы - есть лежаки, рядом тоже кафешки, детские площадки и разные развлекухи, вода прозрачная, ты видишь, как плавают рыбки, красивые виды... На закате там прекрасно".
А вот Игорь, который уже 11-е лето приезжает в Севастополь на отдых, - фанат Фиолента.
"Да, чтобы на пляж спуститься - очень много ступенек, но внизу будет очень красиво, Яшмовый пляж, прекрасное море, прозрачное, воздух, вокруг, скалы, природа, вот идеально! Я снимаю обычно для семьи небольшой домик на Фиоленте. А вот из города добираться, если ты, допустим, не там живешь, ехать на машине, или общественным транспортом - не каждый захочет. Да и не каждый способен по этим ступенькам вверх и вниз ходить", - рассказывает он.
"Некоторые любят отдыхать на Северной стороне, например, Учкуевка - там есть песочек, там рядом есть парк, - подключается к обсуждению Анна, - но мы живем в центре, чаще всего ходим на Хрустальный пляж, за Артиллерийской бухтой, преимущественно там бетонные ступени, оборудованы лесенки, спуски. Особенно подростки любят, вечером гуляют, сразу там покупаться".
Сколько севастопольцев - столько и любимых мест для купания.
"Нее, в центре - не то! - спорит с Анной мужчина, представившийся Александром. - За Казачьей бухтой есть частные гостишки, и вот там они оборудовали, просто, ну, облагородили, так сказать, берег, и там можно купаться - вот там у меня любимое место!"
Даже в самый раскаленный знойный полдень на пляжах немало людей. Это либо люди особо жаропрочной породы, которым не страшен тепловой удар, либо - неопытные отдыхающие. По словам искушенных местных жителей, приходить на пляж лучше после 18:00, а то и вовсе к закату.
"Практически все севастопольцы ходят купаться либо ранним утром, либо поздним вечером. В это время вода гораздо спокойнее, чище, загар хорошо пристает", - рассказывает местный житель.
В этом году туристов, по понятным причинам, ощутимо меньше обычного.
"Трудности эти, естественно временные. Зато нет очередей в раздевалку, не надо с утра занимать "бунгало" и выискивать место под солнцем. Я не люблю, когда пляж превращается в подобие тюленьего лежбища. Ловим момент и наслаждаемся спокойными пляжами", - улыбается горожанин в тельняшке, уже загоревший до шоколадно-золотистого цвета.
Пожилая женщина, только что совершившая приличный заплыв, вытирается и берет на руки внучку-малышку.
"Лето! К тревогам мы привыкли, этим нас не напугать. Народ ведет себя мужественно и рассудительно. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что все сложности преодолимы", - говорит она.
Компания помоложе сражается в пляжный волейбол.
"Удалось взять отпуск летом - у кого-то из нас он вынужденный из-за приостановки бизнеса, и это повод всем встретиться, пообщаться, как со студенческих лет не получалось, поддержать друг друга, найти общие решения проблем, - говорит молодой мужчина, держа малышей-близнецов на руках. - Городские пляжи в этом году стали местом встречи для многих людей. Ведь море для севастопольца – это еще и источник восполнения сил, зарядка энергией. Учим вот детей плавать, ну, и сами стараемся держаться на плаву".
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