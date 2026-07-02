Рейтинг@Mail.ru
От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260702/ot-kazachki-do-omegi-plyazhi-sevastopolya-v-nachale-iyulya---fotoreportazh-1157325457.html
От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж
От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 02.07.2026
От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж
Июль в Крыму - жара вступила в свои права, море прогрелось - но еще дарит прохладу, пока не напоминая температурой остывший бульон. Самое время в такую погоду... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T18:04
2026-07-02T19:13
севастополь
новости севастополя
пляжи
пляжи крыма
крым
новости крыма
отдых
отдых в крыму
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/02/1157326572_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d159739803295f25ab4f8a13199a218b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму - жара вступила в свои права, море прогрелось - но еще дарит прохладу, пока не напоминая температурой остывший бульон. Самое время в такую погоду позагорать со знанием дела, ловя вечернее и утреннее солнце, испробовать все виды морских водных развлечений... Лето-2026 выдалось непростым, и многие отложили поездки на море. Как обстоят дела на самых популярных городских пляжах Севастополя, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Официально купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня - 24 пляжа подготовили, территории оборудаваны, приведены в порядок, дно обследовано - можно плавать и нырять, морская вода и пляжный песок соответствуют нормам СЭС. На всех пляжах - шезлонги, навесы, кабины для переодевания и кафе. Однако не на всех имеются душевые кабины и бесплатные туалеты. Есть оборудование для инвалидов, удобные спуски к воде. Матросы-спасатели дежурят с 8 утра до 8 вечера. Медуз почти нет, иногда наносит водоросли - обычная июльская картина. Как и мелкий мусор, прикопанный ленивыми пляжниками прямо в песок возле шезлонга - то наступишь на косточку от персика, то на вылущенный початок кукурузы. А до урны - 10 метров.На городских пляжах - бетонные коробки - модульные укрытия. На случай воздушной тревоги. В июня горожане жаловались на мазутные пятна у берега. Сейчас на основных городских пляжах пятен не видно.Пляжей в Севастополе много, и все они разные. Почему горожане предпочитают одни другим, как делают выбор - сейчас разберемся. По ее словам, пляжи парка Победы очень популярны. Можно совместить прогулку по парку и купание. "Здесь большая линия пляжей, там галечка, а там - уже каменистый пляж, но они оборудованы - есть лежаки, рядом тоже кафешки, детские площадки и разные развлекухи, вода прозрачная, ты видишь, как плавают рыбки, красивые виды... На закате там прекрасно".А вот Игорь, который уже 11-е лето приезжает в Севастополь на отдых, - фанат Фиолента."Да, чтобы на пляж спуститься - очень много ступенек, но внизу будет очень красиво, Яшмовый пляж, прекрасное море, прозрачное, воздух, вокруг, скалы, природа, вот идеально! Я снимаю обычно для семьи небольшой домик на Фиоленте. А вот из города добираться, если ты, допустим, не там живешь, ехать на машине, или общественным транспортом - не каждый захочет. Да и не каждый способен по этим ступенькам вверх и вниз ходить", - рассказывает он."Некоторые любят отдыхать на Северной стороне, например, Учкуевка - там есть песочек, там рядом есть парк, - подключается к обсуждению Анна, - но мы живем в центре, чаще всего ходим на Хрустальный пляж, за Артиллерийской бухтой, преимущественно там бетонные ступени, оборудованы лесенки, спуски. Особенно подростки любят, вечером гуляют, сразу там покупаться".Сколько севастопольцев - столько и любимых мест для купания."Нее, в центре - не то! - спорит с Анной мужчина, представившийся Александром. - За Казачьей бухтой есть частные гостишки, и вот там они оборудовали, просто, ну, облагородили, так сказать, берег, и там можно купаться - вот там у меня любимое место!"Даже в самый раскаленный знойный полдень на пляжах немало людей. Это либо люди особо жаропрочной породы, которым не страшен тепловой удар, либо - неопытные отдыхающие. По словам искушенных местных жителей, приходить на пляж лучше после 18:00, а то и вовсе к закату.В этом году туристов, по понятным причинам, ощутимо меньше обычного. "Трудности эти, естественно временные. Зато нет очередей в раздевалку, не надо с утра занимать "бунгало" и выискивать место под солнцем. Я не люблю, когда пляж превращается в подобие тюленьего лежбища. Ловим момент и наслаждаемся спокойными пляжами", - улыбается горожанин в тельняшке, уже загоревший до шоколадно-золотистого цвета.Пожилая женщина, только что совершившая приличный заплыв, вытирается и берет на руки внучку-малышку. "Лето! К тревогам мы привыкли, этим нас не напугать. Народ ведет себя мужественно и рассудительно. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что все сложности преодолимы", - говорит она.Компания помоложе сражается в пляжный волейбол."Удалось взять отпуск летом - у кого-то из нас он вынужденный из-за приостановки бизнеса, и это повод всем встретиться, пообщаться, как со студенческих лет не получалось, поддержать друг друга, найти общие решения проблем, - говорит молодой мужчина, держа малышей-близнецов на руках. - Городские пляжи в этом году стали местом встречи для многих людей. Ведь море для севастопольца – это еще и источник восполнения сил, зарядка энергией. Учим вот детей плавать, ну, и сами стараемся держаться на плаву".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекМусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытияНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260528/v-sevastopole-na-leto-dobavyat-avtobusov-k-plyazham-1156416619.html
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/02/1157326572_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13662ec404126407462804d6e919ed53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, пляжи, пляжи крыма, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, черное море
От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж

От Казачки до Омеги - пляжи Севастополя в начале июля

18:04 02.07.2026 (обновлено: 19:13 02.07.2026)
 
© РИА Новости КрымПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
Марина Ананьева
Марина Ананьева
корреспондент сайта РИА Новости Крым
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму - жара вступила в свои права, море прогрелось - но еще дарит прохладу, пока не напоминая температурой остывший бульон. Самое время в такую погоду позагорать со знанием дела, ловя вечернее и утреннее солнце, испробовать все виды морских водных развлечений... Лето-2026 выдалось непростым, и многие отложили поездки на море. Как обстоят дела на самых популярных городских пляжах Севастополя, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.
Официально купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня - 24 пляжа подготовили, территории оборудаваны, приведены в порядок, дно обследовано - можно плавать и нырять, морская вода и пляжный песок соответствуют нормам СЭС.
На всех пляжах - шезлонги, навесы, кабины для переодевания и кафе. Однако не на всех имеются душевые кабины и бесплатные туалеты. Есть оборудование для инвалидов, удобные спуски к воде. Матросы-спасатели дежурят с 8 утра до 8 вечера. Медуз почти нет, иногда наносит водоросли - обычная июльская картина. Как и мелкий мусор, прикопанный ленивыми пляжниками прямо в песок возле шезлонга - то наступишь на косточку от персика, то на вылущенный початок кукурузы. А до урны - 10 метров.
На городских пляжах - бетонные коробки - модульные укрытия. На случай воздушной тревоги. В июня горожане жаловались на мазутные пятна у берега. Сейчас на основных городских пляжах пятен не видно.
Пляжей в Севастополе много, и все они разные. Почему горожане предпочитают одни другим, как делают выбор - сейчас разберемся.
"Бухта Омега - популярный пляж, идеально подходит для отдыха с детьми, особенно с маленькими, потому что там мелкая, песочек на пляже, на одном из пляжей есть оборудованная песочница есть пирсы, - говорит Ирина, - На одном есть лавочки, рядом есть кафешки. Для тех, кто живет рядом, или там снимает квартиру, прямо хорошее место. Но оно не подойдет тем, кто любит, когда заходишь в море, да и сразу там начинается глубина, они ищут другие варианты, например, парк Победы".
По ее словам, пляжи парка Победы очень популярны. Можно совместить прогулку по парку и купание.
"Здесь большая линия пляжей, там галечка, а там - уже каменистый пляж, но они оборудованы - есть лежаки, рядом тоже кафешки, детские площадки и разные развлекухи, вода прозрачная, ты видишь, как плавают рыбки, красивые виды... На закате там прекрасно".
А вот Игорь, который уже 11-е лето приезжает в Севастополь на отдых, - фанат Фиолента.
"Да, чтобы на пляж спуститься - очень много ступенек, но внизу будет очень красиво, Яшмовый пляж, прекрасное море, прозрачное, воздух, вокруг, скалы, природа, вот идеально! Я снимаю обычно для семьи небольшой домик на Фиоленте. А вот из города добираться, если ты, допустим, не там живешь, ехать на машине, или общественным транспортом - не каждый захочет. Да и не каждый способен по этим ступенькам вверх и вниз ходить", - рассказывает он.
"Некоторые любят отдыхать на Северной стороне, например, Учкуевка - там есть песочек, там рядом есть парк, - подключается к обсуждению Анна, - но мы живем в центре, чаще всего ходим на Хрустальный пляж, за Артиллерийской бухтой, преимущественно там бетонные ступени, оборудованы лесенки, спуски. Особенно подростки любят, вечером гуляют, сразу там покупаться".
© РИА Новости Крым

Кое-где благоустройство продолжается - красят перголы солярия.

Пляж в Севастополе
1 из 12

Кое-где благоустройство продолжается - красят перголы солярия.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На дорожках чистота, еще цветут последние июньские розы.

Пляж в Севастополе
2 из 12

На дорожках чистота, еще цветут последние июньские розы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе
3 из 12
Пляж в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Летние кафе работают. В тени на сквознячке можно переждать самую сильную жару.

Пляж в Севастополе
4 из 12

Летние кафе работают. В тени на сквознячке можно переждать самую сильную жару.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Очередей в кабинки для переодевания почти нет.

Пляж в Севастополе
5 из 12

Очередей в кабинки для переодевания почти нет.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

По вечерам народу намного больше, чем в полуденные часы.

Пляж в Севастополе
6 из 12

По вечерам народу намного больше, чем в полуденные часы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Многие пляжи оборудованы зонтами и шезлонгами.

Пляж в Севастополе
7 из 12

Многие пляжи оборудованы зонтами и шезлонгами.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Приметы времени - объявления.

Пляж в Севастополе
8 из 12

Приметы времени - объявления.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Галечные пляжи - альтернатива песчаным.

Пляж в Севастополе
9 из 12

Галечные пляжи - альтернатива песчаным.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Как обычно, море иногда приносит водоросли.

Пляж в Севастополе
10 из 12

Как обычно, море иногда приносит водоросли.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Для малышей оборудованы игровые площадки.

Пляж в Севастополе
11 из 12

Для малышей оборудованы игровые площадки.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе
12 из 12
Пляж в Севастополе
© РИА Новости Крым
1 из 12

Кое-где благоустройство продолжается - красят перголы солярия.

© РИА Новости Крым
2 из 12

На дорожках чистота, еще цветут последние июньские розы.

© РИА Новости Крым
3 из 12
Пляж в Севастополе
© РИА Новости Крым
4 из 12

Летние кафе работают. В тени на сквознячке можно переждать самую сильную жару.

© РИА Новости Крым
5 из 12

Очередей в кабинки для переодевания почти нет.

© РИА Новости Крым
6 из 12

По вечерам народу намного больше, чем в полуденные часы.

© РИА Новости Крым
7 из 12

Многие пляжи оборудованы зонтами и шезлонгами.

© РИА Новости Крым
8 из 12

Приметы времени - объявления.

© РИА Новости Крым
9 из 12

Галечные пляжи - альтернатива песчаным.

© РИА Новости Крым
10 из 12

Как обычно, море иногда приносит водоросли.

© РИА Новости Крым
11 из 12

Для малышей оборудованы игровые площадки.

© РИА Новости Крым
12 из 12
Пляж в Севастополе
© РИА Новости Крым
Сколько севастопольцев - столько и любимых мест для купания.
"Нее, в центре - не то! - спорит с Анной мужчина, представившийся Александром. - За Казачьей бухтой есть частные гостишки, и вот там они оборудовали, просто, ну, облагородили, так сказать, берег, и там можно купаться - вот там у меня любимое место!"
Даже в самый раскаленный знойный полдень на пляжах немало людей. Это либо люди особо жаропрочной породы, которым не страшен тепловой удар, либо - неопытные отдыхающие. По словам искушенных местных жителей, приходить на пляж лучше после 18:00, а то и вовсе к закату.

"Практически все севастопольцы ходят купаться либо ранним утром, либо поздним вечером. В это время вода гораздо спокойнее, чище, загар хорошо пристает", - рассказывает местный житель.

В этом году туристов, по понятным причинам, ощутимо меньше обычного.
"Трудности эти, естественно временные. Зато нет очередей в раздевалку, не надо с утра занимать "бунгало" и выискивать место под солнцем. Я не люблю, когда пляж превращается в подобие тюленьего лежбища. Ловим момент и наслаждаемся спокойными пляжами", - улыбается горожанин в тельняшке, уже загоревший до шоколадно-золотистого цвета.
Пожилая женщина, только что совершившая приличный заплыв, вытирается и берет на руки внучку-малышку.
"Лето! К тревогам мы привыкли, этим нас не напугать. Народ ведет себя мужественно и рассудительно. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что все сложности преодолимы", - говорит она.
Компания помоложе сражается в пляжный волейбол.
"Удалось взять отпуск летом - у кого-то из нас он вынужденный из-за приостановки бизнеса, и это повод всем встретиться, пообщаться, как со студенческих лет не получалось, поддержать друг друга, найти общие решения проблем, - говорит молодой мужчина, держа малышей-близнецов на руках. - Городские пляжи в этом году стали местом встречи для многих людей. Ведь море для севастопольца – это еще и источник восполнения сил, зарядка энергией. Учим вот детей плавать, ну, и сами стараемся держаться на плаву".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму с начала купального сезона утонул один человек
Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия
Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
28 мая, 15:18
В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольНовости СевастополяПляжиПляжи КрымаКрымНовости КрымаОтдыхОтдых в КрымуЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
20:20Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине
20:09Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
20:01"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
19:46Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
19:31Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке
19:24Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
19:19Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
19:11Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава
18:59Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт
18:43Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов
18:21На Украине снесли еще один памятник Пушкину
18:04От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж
17:54За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
17:39Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы
17:17Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
17:11В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
17:01В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
16:52Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
16:44Судак остался без воды
Лента новостейМолния