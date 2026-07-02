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Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом
Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом
Пятеро жителей Евпатории предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:49
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гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
азартные игры
закон и право
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пятеро жителей Евпатории предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, в октябре 2025 года местный житель предложил своим знакомым организовать проведение незаконных азартных игр. Злоумышленники сняли нежилое помещение на улице Горького, установив там оборудование и распределив роли.По информации Следкома по Республике Крым и Севастополю, в ходе обыска была изъята компьютерная техника, мобильные устройства и деньги.Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.Ранее в Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
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РИА Новости Крым
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96
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, азартные игры, закон и право, евпатория, новости крыма
Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом

Пятеро евпаторийцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино

15:49 02.07.2026
 
© Южный окружной военный судСтатуэтка Фемиды в зале суда
Статуэтка Фемиды в зале суда
© Южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пятеро жителей Евпатории предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2025 года местный житель предложил своим знакомым организовать проведение незаконных азартных игр. Злоумышленники сняли нежилое помещение на улице Горького, установив там оборудование и распределив роли.
"Участники преступной группы отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения, получали денежные средства", - говорится в сообщении.
По информации Следкома по Республике Крым и Севастополю, в ходе обыска была изъята компьютерная техника, мобильные устройства и деньги.
Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны.
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