https://crimea.ria.ru/20260702/organizatory-igrovogo-kluba-v-evpatorii-predstanut-pered-sudom-1157341335.html

Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом

Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Организаторы игрового клуба в Евпатории предстанут перед судом

Пятеро жителей Евпатории предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T15:49

2026-07-02T15:49

2026-07-02T15:49

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прокуратура республики крым

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закон и право

евпатория

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пятеро жителей Евпатории предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, в октябре 2025 года местный житель предложил своим знакомым организовать проведение незаконных азартных игр. Злоумышленники сняли нежилое помещение на улице Горького, установив там оборудование и распределив роли.По информации Следкома по Республике Крым и Севастополю, в ходе обыска была изъята компьютерная техника, мобильные устройства и деньги.Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.Ранее в Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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