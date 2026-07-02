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Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни
Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни
Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохранится в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T10:18
2026-07-02T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохранится в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Также с 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов.В МЧС добавили, что граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В четверг в республиканском гидрометцентре предупредили, что в Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиЧем грозит Крыму аномальная жараДоберется ли до Крыма европейская жара
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РИА Новости Крым
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Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни

В Крыму чрезвычайная пожарная опасность сохранится в ближайшие дни

10:18 02.07.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Лесной пожар в Крыму
Лесной пожар в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохранится в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.
"3, 4, 5 июля в западных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Также с 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов.
В МЧС добавили, что граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
"Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - подчеркнули в ведомстве.
В четверг в республиканском гидрометцентре предупредили, что в Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода.
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