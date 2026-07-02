https://crimea.ria.ru/20260702/opasnaya-pogoda-v-krymu-sokhranitsya-v-blizhayshie-dni-1157323064.html

Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни

Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дни

Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохранится в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T10:18

2026-07-02T10:18

2026-07-02T10:18

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

противопожарный режим

погода в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148389232_0:658:960:1198_1920x0_80_0_0_25d92189458b28a007f298f7169b461c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохранится в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Также с 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов.В МЧС добавили, что граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В четверг в республиканском гидрометцентре предупредили, что в Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиЧем грозит Крыму аномальная жараДоберется ли до Крыма европейская жара

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, противопожарный режим, погода в крыму