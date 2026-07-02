https://crimea.ria.ru/20260702/obstanovka-na-severe-kryma-aksenov-sdelal-zayavlenie-1157349140.html

Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление

Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление

Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T19:24

2026-07-02T19:24

2026-07-02T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные предприятия, автомобильные пункты пропуска, погранпосты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске.Он отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется. "Ситуацию выровняем. С дежурными службами определили основные направления работы. Поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. По каждому абоненту должны предприниматься отдельные управленческие действия", - также сообщил Сергей Аксенов.По его словам, уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны. "На данный момент задачей и органов власти на местах, и депутатского корпуса является выстраивание полноценной коммуникации с гражданами. Здесь важно своевременно доносить информацию до населения, а также максимально оперативно решать вопросы, волнующие граждан. Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять", - написал Аксенов.Он поблагодарил крымчан за понимание и терпение."Нахожусь на связи со всеми службами круглосуточно, держу ситуацию на личном контроле. Предпринимаем все необходимые действия. Вместе мы пройдем все испытания", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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