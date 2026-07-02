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Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T19:24
2026-07-02T19:24
2026-07-02T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные предприятия, автомобильные пункты пропуска, погранпосты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске.Он отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется. "Ситуацию выровняем. С дежурными службами определили основные направления работы. Поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. По каждому абоненту должны предприниматься отдельные управленческие действия", - также сообщил Сергей Аксенов.По его словам, уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны. "На данный момент задачей и органов власти на местах, и депутатского корпуса является выстраивание полноценной коммуникации с гражданами. Здесь важно своевременно доносить информацию до населения, а также максимально оперативно решать вопросы, волнующие граждан. Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять", - написал Аксенов.Он поблагодарил крымчан за понимание и терпение."Нахожусь на связи со всеми службами круглосуточно, держу ситуацию на личном контроле. Предпринимаем все необходимые действия. Вместе мы пройдем все испытания", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
Север Крыма оказался в самой сложной ситуации из-за атак врага - Аксенов
19:24 02.07.2026 (обновлено: 19:59 02.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные предприятия, автомобильные пункты пропуска, погранпосты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске.
"Жители северной части Крыма сегодня оказались в наиболее непростой ситуации из-за действий противника. В ходе выезда в города Армянск, Красноперекопск и в Красноперекопский район посетил пограничные посты, автомобильные пункты пропуска, ключевые предприятия, где пообщался с людьми, а также провел рабочие совещания", - написал Аксенов в своем канале в МАКС по итогам поездки.
Он отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется.
"Ситуацию выровняем. С дежурными службами определили основные направления работы. Поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. По каждому абоненту должны предприниматься отдельные управленческие действия", - также сообщил Сергей Аксенов.
По его словам, уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны.
"На данный момент задачей и органов власти на местах, и депутатского корпуса является выстраивание полноценной коммуникации с гражданами. Здесь важно своевременно доносить информацию до населения, а также максимально оперативно решать вопросы, волнующие граждан. Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять", - написал Аксенов.
Он поблагодарил крымчан за понимание и терпение.
"Нахожусь на связи со всеми службами круглосуточно, держу ситуацию на личном контроле. Предпринимаем все необходимые действия. Вместе мы пройдем все испытания", - заключил он.
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