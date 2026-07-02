Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/obstanovka-na-severe-kryma-aksenov-sdelal-zayavlenie-1157349140.html
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T19:24
2026-07-02T19:59
сергей аксенов
крым
новости крыма
джанкой
армянск
срочные новости крыма
красноперекопский район
красноперекопск
джанкойский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153723709_273:65:1280:631_1920x0_80_0_0_c5e640bcdfc6c6d92efada0f870fb2d7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные предприятия, автомобильные пункты пропуска, погранпосты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске.Он отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется. "Ситуацию выровняем. С дежурными службами определили основные направления работы. Поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. По каждому абоненту должны предприниматься отдельные управленческие действия", - также сообщил Сергей Аксенов.По его словам, уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны. "На данный момент задачей и органов власти на местах, и депутатского корпуса является выстраивание полноценной коммуникации с гражданами. Здесь важно своевременно доносить информацию до населения, а также максимально оперативно решать вопросы, волнующие граждан. Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять", - написал Аксенов.Он поблагодарил крымчан за понимание и терпение."Нахожусь на связи со всеми службами круглосуточно, держу ситуацию на личном контроле. Предпринимаем все необходимые действия. Вместе мы пройдем все испытания", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкой
армянск
красноперекопский район
красноперекопск
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153723709_223:60:1280:853_1920x0_80_0_0_5ae56e29892e55e604e303ceb1fd9c61.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, джанкой, армянск, срочные новости крыма, красноперекопский район, красноперекопск, джанкойский район, атаки всу на крым
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление

Север Крыма оказался в самой сложной ситуации из-за атак врага - Аксенов

19:24 02.07.2026 (обновлено: 19:59 02.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Север Крыма сегодня оказался в наиболее непростой ситуации из-за действия противника. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, посетив крупные предприятия, автомобильные пункты пропуска, погранпосты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске.

"Жители северной части Крыма сегодня оказались в наиболее непростой ситуации из-за действий противника. В ходе выезда в города Армянск, Красноперекопск и в Красноперекопский район посетил пограничные посты, автомобильные пункты пропуска, ключевые предприятия, где пообщался с людьми, а также провел рабочие совещания", - написал Аксенов в своем канале в МАКС по итогам поездки.

Он отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется.
"Ситуацию выровняем. С дежурными службами определили основные направления работы. Поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. По каждому абоненту должны предприниматься отдельные управленческие действия", - также сообщил Сергей Аксенов.
По его словам, уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны.
"На данный момент задачей и органов власти на местах, и депутатского корпуса является выстраивание полноценной коммуникации с гражданами. Здесь важно своевременно доносить информацию до населения, а также максимально оперативно решать вопросы, волнующие граждан. Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять", - написал Аксенов.
Он поблагодарил крымчан за понимание и терпение.
"Нахожусь на связи со всеми службами круглосуточно, держу ситуацию на личном контроле. Предпринимаем все необходимые действия. Вместе мы пройдем все испытания", - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаДжанкойАрмянскСрочные новости КрымаКрасноперекопский районКрасноперекопскДжанкойский районАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине
20:09Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
20:01"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
19:46Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейк
19:31Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке
19:24Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
19:19Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
19:11Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава
18:59Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт
18:43Сравнили с НКВД: мультик "Маша и Медведь" напугал британских депутатов
18:21На Украине снесли еще один памятник Пушкину
18:04От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля - фоторепортаж
17:54За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
17:39Тело подростка нашли в пруду на востоке Москвы
17:17Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
17:11В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
17:01В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
16:52Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
16:44Судак остался без воды
16:33Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
Лента новостейМолния