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Новости СВО: что происходит на линии фронта

Новости СВО: что происходит на линии фронта - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Новости СВО: что происходит на линии фронта

Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1465 боевиков, также уничтожены более 30 бронемашин и... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T13:39

2026-07-02T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1465 боевиков, также уничтожены более 30 бронемашин и артиллерийских орудий, а также свыше 600 БПЛА. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял более 230 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли боевые выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 210 боевиков, три бронемашины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 155 солдат и офицеров, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили 365 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 465 боевиков убитыми и ранеными, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 40 военных ВСУ, 15 автомобилей и станция РЭБ.Авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореГруппировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской областиКрымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу