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"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО - РИА Новости Крым, 02.07.2026
"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
Президент США назвал нелепой ситуацию, при который США больше всех тратится на НАТО, не получая при этом никакой выгоды. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:01
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дональд трамп
сша
нато
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Президент США назвал нелепой ситуацию, при который США больше всех тратится на НАТО, не получая при этом никакой выгоды.В подтверждение своих слов Трамп привел цифры, согласно которым США в период с 2014 по 2025 год потратили на НАТО 999 млрд долларов. При этом расходы Великобритании за аналогичный период составили 90,5 млрд, Франции – 66,5 млрд, Италии – 48,8 млрд, Польши – 44,3 млрд долларов."Остальные, включая Германию, тратят намного меньше. Нелепо", - прокомментировал президент США.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дональд трамп, сша, нато, внешняя политика, европейский союз (ес)
"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО

США не получают никакой выгоды от расходов на НАТО – Трамп

20:01 02.07.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Президент США назвал нелепой ситуацию, при который США больше всех тратится на НАТО, не получая при этом никакой выгоды.
"США на данный момент тратят на НАТО больше любой другой страны ради их же защиты, не получая от этого никакой выгоды", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
В подтверждение своих слов Трамп привел цифры, согласно которым США в период с 2014 по 2025 год потратили на НАТО 999 млрд долларов. При этом расходы Великобритании за аналогичный период составили 90,5 млрд, Франции – 66,5 млрд, Италии – 48,8 млрд, Польши – 44,3 млрд долларов.
"Остальные, включая Германию, тратят намного меньше. Нелепо", - прокомментировал президент США.
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.
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Дональд ТрампСШАНАТОВнешняя политикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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