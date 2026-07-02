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На Украине снесли еще один памятник Пушкину
На Украине снесли еще один памятник Пушкину - РИА Новости Крым, 02.07.2026
На Украине снесли еще один памятник Пушкину
В украинском городе Каменка Черкасской области снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который находился в городском центральном парке. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T18:21
2026-07-02T18:21
2026-07-02T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В украинском городе Каменка Черкасской области снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который находился в городском центральном парке. Об этом в четверг сообщают местные СМИ.Как указывают издания, решение о демонтаже принял городской государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент. "Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.Кроме того, в июне в Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову. В СМИ появилось видео, как коммунальщики вывозят на грузовике обломки снесенного памятника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в КиевеМаразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
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украина, памятники, в мире, александр пушкин, новости
На Украине снесли еще один памятник Пушкину
В Черкасской области Украины снесли памятник Пушкину - СМИ