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На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры
На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры - РИА Новости Крым, 02.07.2026
На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры
В Краснодарском крае разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии Анапы, поддерживать порядок на... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:23
2026-07-02T16:23
2026-07-02T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии Анапы, поддерживать порядок на заправках будут казаки и волонтеры.Владельцы АЗС определят заправки, где с 3 до 6:00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и спецслужб, коммунальной техники, а также исключат лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, и машин региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.Жителям края, предприятиям и организациям на период перестройки логистики поставок топлива рекомендовано:– отказаться от несрочных поездок,– тщательно планировать логистику поездок,– заправлять автомобили только необходимым количеством топлива и не закупать его впрок,– по возможности использовать общественный транспорт.Уточняется, что комплекс мер определен рабочей группой по вопросам топливообеспечения, созданной по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева и нацелен на стабилизацию ситуации.В Краснодарском крае спрос на бензин и дизель вырос в 1,5-2 раза, заявил ранее губернатор Кондратьев. По его информации, ведется работа с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Сочи: где и как работают АЗССоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин
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кубань, топливо, краснодарский край, анапа, бензин, новости
На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры
На Кубани хотят запретить отпуск топлива на всех АЗС в канистры и другие емкости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии Анапы, поддерживать порядок на заправках будут казаки и волонтеры.
"На период перестройки логистических потоков по своевременному подвозу нефтепродуктов для оптимизации работы автозаправочных станций, регулирования транспортных потоков, упорядочивания процесса заправки и поддержания общественной дисциплины будут привлекаться казаки и волонтеры", - сказано в сообщении.
Владельцы АЗС определят заправки, где с 3 до 6:00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и спецслужб, коммунальной техники, а также исключат лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, и машин региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Кроме того, будет рассмотрено предложение о полном запрете отпуска любых видов топлива на всех АЗС в канистры и иные емкости.
Жителям края, предприятиям и организациям на период перестройки логистики поставок топлива рекомендовано:
– отказаться от несрочных поездок,
– тщательно планировать логистику поездок,
– заправлять автомобили только необходимым количеством топлива и не закупать его впрок,
– по возможности использовать общественный транспорт.
Уточняется, что комплекс мер определен рабочей группой по вопросам топливообеспечения, созданной по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева и нацелен на стабилизацию ситуации.
В Краснодарском крае спрос на бензин и дизель вырос в 1,5-2 раза
, заявил ранее губернатор Кондратьев. По его информации, ведется работа с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива.
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