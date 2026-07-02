https://crimea.ria.ru/20260702/na-kubani-khotyat-zapretit-prodazhu-topliva-na-vsekh-azs-v-kanistry-1157343091.html

На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры

На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры - РИА Новости Крым, 02.07.2026

На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистры

В Краснодарском крае разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии Анапы, поддерживать порядок на... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T16:23

2026-07-02T16:23

2026-07-02T16:23

кубань

топливо

краснодарский край

анапа

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии Анапы, поддерживать порядок на заправках будут казаки и волонтеры.Владельцы АЗС определят заправки, где с 3 до 6:00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и спецслужб, коммунальной техники, а также исключат лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, и машин региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.Жителям края, предприятиям и организациям на период перестройки логистики поставок топлива рекомендовано:– отказаться от несрочных поездок,– тщательно планировать логистику поездок,– заправлять автомобили только необходимым количеством топлива и не закупать его впрок,– по возможности использовать общественный транспорт.Уточняется, что комплекс мер определен рабочей группой по вопросам топливообеспечения, созданной по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева и нацелен на стабилизацию ситуации.В Краснодарском крае спрос на бензин и дизель вырос в 1,5-2 раза, заявил ранее губернатор Кондратьев. По его информации, ведется работа с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Сочи: где и как работают АЗССоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин

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краснодарский край

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, топливо, краснодарский край, анапа, бензин, новости