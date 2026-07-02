https://crimea.ria.ru/20260702/mirnyy-zhitel-pogib-i-chetvero-ranenyy-iz-za-ataki-dronov-vsu-na-nizhegorodskuyu-oblast-1157320465.html

Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область

Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область

Один человек погиб и четверо пострадали в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников, один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор Глеб... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T08:11

2026-07-02T08:11

2026-07-02T08:55

новости

нижегородская область

глеб никитин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников, один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор Глеб Никитин.По информации Никитина, в течение ночи в небе над Нижегородской областью силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. При падении обломков некритические повреждения получило одно промышленное предприятие и нескольких жилых домов.Работа ПВО продолжается, добавил губернатор.Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей, проинформировали в Минобороны РФ.Днем ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских дрона над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городуУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков

нижегородская область

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новости, нижегородская область, глеб никитин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу