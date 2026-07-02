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Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область
Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область
Один человек погиб и четверо пострадали в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников, один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор Глеб... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T08:11
2026-07-02T08:55
новости
нижегородская область
глеб никитин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников, один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор Глеб Никитин.По информации Никитина, в течение ночи в небе над Нижегородской областью силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. При падении обломков некритические повреждения получило одно промышленное предприятие и нескольких жилых домов.Работа ПВО продолжается, добавил губернатор.Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей, проинформировали в Минобороны РФ.Днем ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских дрона над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городуУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков
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Новости
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новости, нижегородская область, глеб никитин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Мирный житель погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область

После атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область погиб мирный житель и четверо ранены

08:11 02.07.2026 (обновлено: 08:55 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников, один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
По информации Никитина, в течение ночи в небе над Нижегородской областью силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. При падении обломков некритические повреждения получило одно промышленное предприятие и нескольких жилых домов.
Работа ПВО продолжается, добавил губернатор.
Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей, проинформировали в Минобороны РФ.
Днем ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских дрона над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.
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НовостиНижегородская областьГлеб НикитинПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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