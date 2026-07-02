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Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу
Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу
В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T06:19
2026-07-02T06:19
2026-07-02T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.Воздушную тревогу в Киеве объявили накануне, 1 июля, около 23 часов, и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины "под бешеной атакой" – об этом он написал в своем канале в Telegram.По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Шевченковском, в центре Киева, Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Святошинском, Оболонском районах. На Оболони горят склады. Пожары пылают по всей столице Украины, зафиксированы разрушения.Как утверждает Кличко, Киев под атакой баллистических ракет и ударных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости, украина, виталий кличко, киев
Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу
Массированный удар по Киеву 2 июля – что известно
06:19 02.07.2026 (обновлено: 06:39 02.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.
Воздушную тревогу в Киеве объявили накануне, 1 июля, около 23 часов, и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины "под бешеной атакой" – об этом он написал в своем канале в Telegram.
По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Шевченковском, в центре Киева, Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Святошинском, Оболонском районах. На Оболони горят склады. Пожары пылают по всей столице Украины, зафиксированы разрушения.
Как утверждает Кличко, Киев под атакой баллистических ракет и ударных беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.