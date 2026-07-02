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Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу

Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городу

В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T06:19

2026-07-02T06:19

2026-07-02T06:39

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.Воздушную тревогу в Киеве объявили накануне, 1 июля, около 23 часов, и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины "под бешеной атакой" – об этом он написал в своем канале в Telegram.По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Шевченковском, в центре Киева, Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Святошинском, Оболонском районах. На Оболони горят склады. Пожары пылают по всей столице Украины, зафиксированы разрушения.Как утверждает Кличко, Киев под атакой баллистических ракет и ударных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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