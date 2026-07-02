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Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T22:40
2026-07-02T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из Белоруссии. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. В Крыму запустили дополнительные автобусы из-за остановки движения троллейбусов. В Симферополе зафиксировали температурный рекорд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на автобус в Брянской областиУкраинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Удары ВС РФ по объектам в КиевеРоссийские силы нанесли массированный удар по Киеву и поразили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты газораспределительные станции в Киеве и области, ракетный агрегатно-детальный завод. Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.На фоне этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.Изменения в продаже билетов на поезда в КрымГлубина продаж билетов на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Временно закрыта продажа билетов на некоторые рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.Дополнительные автобусы на Южный берег КрымаПо маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной остановки движения троллейбусов. Билеты на них можно купить автостанциях сети "Крымавтотранс".Рекорд жары в СимферополеВ Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. 1 июля воздух в крымской столице прогрелся до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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главное за день, новости, новости крыма, удары по украине, атаки всу, брянская область, обстрелы брянской области, поезд "таврия", автобус, автобусное сообщение
Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное

Мощный удар войск РФ по Киеву и атака ВСУ на автобус в Брянской области: главное за день

22:40 02.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные работают на месте взрывов
Украинские пожарные работают на месте взрывов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из Белоруссии. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. В Крыму запустили дополнительные автобусы из-за остановки движения троллейбусов. В Симферополе зафиксировали температурный рекорд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на автобус в Брянской области

Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Глава Крыма Сергей Аксенов
19:24
Обстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление

Удары ВС РФ по объектам в Киеве

Российские силы нанесли массированный удар по Киеву и поразили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты газораспределительные станции в Киеве и области, ракетный агрегатно-детальный завод.
Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
На фоне этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
18:59
Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт

Изменения в продаже билетов на поезда в Крым

Глубина продаж билетов на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Временно закрыта продажа билетов на некоторые рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.
Тревожность - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
15:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога

Дополнительные автобусы на Южный берег Крыма

По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной остановки движения троллейбусов. Билеты на них можно купить автостанциях сети "Крымавтотранс".
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
12:01
Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео

Рекорд жары в Симферополе

В Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. 1 июля воздух в крымской столице прогрелся до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.
Жара - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
14:20
Как жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
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Заголовок открываемого материала
22:44ПВО работает над Крымом
22:40Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
22:24Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
22:10Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
22:02Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
21:50В пятницу на АЗС Севастополя будут заправлять по QR-кодам
21:48Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области
21:32Россиянам назвали самые востребованные специальности
21:16Что показало миру создание украинского национального пантеона
21:10ПВО сбила 100 дронов над Крымом и другими регионами Росии за 12 часов
20:56В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит
20:35ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
20:33В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
20:20Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине
20:09Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
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