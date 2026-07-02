https://crimea.ria.ru/20260702/massirovannyy-udar-po-kievu-i-ataka-na-avtobus-iz-belorussii-glavnoe-1157349258.html

Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное

Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное

Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T22:40

2026-07-02T22:40

2026-07-02T22:40

главное за день

новости

новости крыма

удары по украине

атаки всу

брянская область

обстрелы брянской области

поезд "таврия"

автобус

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c68698d489a9546a20f17cac2b854d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из Белоруссии. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. В Крыму запустили дополнительные автобусы из-за остановки движения троллейбусов. В Симферополе зафиксировали температурный рекорд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на автобус в Брянской областиУкраинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Удары ВС РФ по объектам в КиевеРоссийские силы нанесли массированный удар по Киеву и поразили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты газораспределительные станции в Киеве и области, ракетный агрегатно-детальный завод. Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.На фоне этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.Изменения в продаже билетов на поезда в КрымГлубина продаж билетов на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Временно закрыта продажа билетов на некоторые рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.Дополнительные автобусы на Южный берег КрымаПо маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной остановки движения троллейбусов. Билеты на них можно купить автостанциях сети "Крымавтотранс".Рекорд жары в СимферополеВ Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. 1 июля воздух в крымской столице прогрелся до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260702/obstanovka-na-severe-kryma-aksenov-sdelal-zayavlenie-1157349140.html

https://crimea.ria.ru/20260702/zaluzhnyy-u-vlasti-ustanovit-voennuyu-diktaturu-pri-podderzhke-polshi--ekspert-1157337188.html

https://crimea.ria.ru/20260702/kak-spravitsya-s-trevogoy-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny--sovety-psikhologa-1157313219.html

https://crimea.ria.ru/20260702/zaderzhannyy-v-krymu-agent-kieva-dolzhen-byl-podorvat-zheleznuyu-dorogu--video-1157331213.html

https://crimea.ria.ru/20260702/kak-zhara-obmanyvaet-lyudey-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami-1157336996.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, удары по украине, атаки всу, брянская область, обстрелы брянской области, поезд "таврия", автобус, автобусное сообщение