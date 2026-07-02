Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
Мощный удар войск РФ по Киеву и атака ВСУ на автобус в Брянской области: главное за день
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные работают на месте взрывов
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удара по Киеву и Киевской области. Украинский беспилотник атаковал в Брянской области туристический автобус из Белоруссии. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. В Крыму запустили дополнительные автобусы из-за остановки движения троллейбусов. В Симферополе зафиксировали температурный рекорд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на автобус в Брянской области
Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Удары ВС РФ по объектам в Киеве
Российские силы нанесли массированный удар по Киеву и поразили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Разбиты газораспределительные станции в Киеве и области, ракетный агрегатно-детальный завод.
Также нанесен удар по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
На фоне этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована.
Изменения в продаже билетов на поезда в Крым
Глубина продаж билетов на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Временно закрыта продажа билетов на некоторые рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.
Дополнительные автобусы на Южный берег Крыма
По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной остановки движения троллейбусов. Билеты на них можно купить автостанциях сети "Крымавтотранс".
Рекорд жары в Симферополе
В Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. 1 июля воздух в крымской столице прогрелся до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.
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