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Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Под Севастополем локализован лесной пожар, вспыхнувший накануне. В тушении участвуют более 200 человек и свыше полусотни спецмашин. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T10:33
2026-07-02T10:33
пожар
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем локализован лесной пожар, вспыхнувший накануне. В тушении участвуют более 200 человек и свыше полусотни спецмашин. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА.По информации губернатора, всего в работах участвовали свыше двухсот человек и больше полусотни спецмашин. Также специалистам помогали добровольцы. Тушение осложняют сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков."Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым", - заверил Развожаев.В четверг ранее также сообщалось, что пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешеноНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
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РИА Новости Крым
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пожар, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать

Под Севастополем локализовали крупный лесной пожар

10:33 02.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЛесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем локализован лесной пожар, вспыхнувший накануне. В тушении участвуют более 200 человек и свыше полусотни спецмашин. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Накануне пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА.

"Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, удалось локализовать. В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя, Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, военнослужащие, работники городских служб. Большую помощь оказали сотрудники "Водоканала", "Севавтодора", "Парков и скверов", других городских предприятий, а также представители муниципалитетов", - написал он в своем канале в МАКС.

© Михаил Развожаев в МАКСЛесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
© Михаил Развожаев в МАКС
По информации губернатора, всего в работах участвовали свыше двухсот человек и больше полусотни спецмашин. Также специалистам помогали добровольцы. Тушение осложняют сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков.
"Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым", - заверил Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКСЛесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
© Михаил Развожаев в МАКС
В четверг ранее также сообщалось, что пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров.
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