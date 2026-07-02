https://crimea.ria.ru/20260702/lesnoy-pozhar-pod-sevastopolem-udalos-lokalizovat-1157323405.html

Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать

Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать

Под Севастополем локализован лесной пожар, вспыхнувший накануне. В тушении участвуют более 200 человек и свыше полусотни спецмашин. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T10:33

2026-07-02T10:33

2026-07-02T10:33

пожар

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем локализован лесной пожар, вспыхнувший накануне. В тушении участвуют более 200 человек и свыше полусотни спецмашин. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА.По информации губернатора, всего в работах участвовали свыше двухсот человек и больше полусотни спецмашин. Также специалистам помогали добровольцы. Тушение осложняют сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков."Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым", - заверил Развожаев.В четверг ранее также сообщалось, что пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили – накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешеноНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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