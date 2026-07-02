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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь
У Крымского моста вечером в четверг начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:09
2026-07-02T20:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в четверг начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани выросла очередь

У Крымского моста вечером 2 июля выросла очередь со стороны Тамани

20:09 02.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в четверг начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 51 транспортное средство", - говорится в сообщении с данными на 20:00.
При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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