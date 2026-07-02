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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
К вечеру четверга проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T22:10
2026-07-02T22:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. К вечеру четверга проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

Крымский мост вечером в четверг свободен для проезда с обеих сторон

22:10 02.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили на Крымском мосту.
Легковые автомобили на Крымском мосту. - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. К вечеру четверга проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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