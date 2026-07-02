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Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем
Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем
Проезд по Крымскому мосту днем в четверг, 2 июля, свободен с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T14:06
2026-07-02T14:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту днем в четверг, 2 июля, свободен с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 10 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 152 транспортных средства.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем

Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны

14:06 02.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту днем в четверг, 2 июля, свободен с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 14 часов.
В 10 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 152 транспортных средства.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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