https://crimea.ria.ru/20260702/krymskiy-most-seychas---obstanovka-v-chetverg-dnem-1157336658.html

Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем

Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Крымский мост сейчас - обстановка в четверг днем

Проезд по Крымскому мосту днем в четверг, 2 июля, свободен с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T14:06

2026-07-02T14:06

2026-07-02T14:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_cde4cdbb0787a2cb3b65d778808b6cad.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту днем в четверг, 2 июля, свободен с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 10 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 152 транспортных средства.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма