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Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова

Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова

Перед Крымским мостом утром в четверг, 2 июля, образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:02

2026-07-02T09:02

2026-07-02T09:03

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крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в четверг, 2 июля, образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 6 утра проезд был свободен с двух сторон транспортного перехода.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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