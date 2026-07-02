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Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Перед Крымским мостом утром в четверг, 2 июля, образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:02
2026-07-02T09:02
2026-07-02T09:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в четверг, 2 июля, образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 6 утра проезд был свободен с двух сторон транспортного перехода.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждут более 100 автомобилей
09:02 02.07.2026 (обновлено: 09:03 02.07.2026)